Bu facianın da üstü örtülmesin

ŞEMDİNLİ’DE 7 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU PATLAMANIN BENZERİ 6 YIL ÖNCE AFYON’DA DA YAŞANMIŞ VE BU FACİADA 25 ŞEHİT VERMİŞTİK.

Şehitlere DUA

şehit askerlerden 3’ü için Van’da tören düzenlendi. İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın okuduğu dua sonrası şehitlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (Konya/Ereğli) ve topçu er Menduh Çelik’in (Şanlıurfa) cenazesi askerî uçakla, topçu er İbrahim Özkur’un (Muş/Varto) naaşı da helikopterle memleketlerine uğurlandı.

“Ciddi takip ediyoruz”

Hakkari Şemdinli’deki mühimmat patlaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan Savunma Bakanının “Mühimmatın miadının dolması diye birşey yok” dediğini ve topla ilgili bir teknik heyetin olayı incelediğini belirterek, “Bu işi ciddi şekilde takip ediyoruz” dedi.

Soru işareti ve ihmaller

5 Eylül 2012’de Afyon’da da bir cephanelik patlaması meydana gelmiş ve 25 askerimiz şehit olmuştu. Olay sonrası attığımız manşetlerde faciadaki soru işaretlerine ve ihmaller zincirine dikkat çekerek, “Üzeri örtülmesin” çağrısında bulunmuştuk.

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ŞEHİTLER DUÂLARLA

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden 3’ü için Van’da tören düzenlendi.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi’nde kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden 3’ü için Van’da tören düzenlendi. Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, askeri erkan, şehit yakınları, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi. İl Müftüsü Nimetullah Arvas’ın okuduğu duâ sonrası şehitlerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş (Konya/Ereğli) ve topçu er Menduh Çelik’in (Şanlıurfa) cenazesi askeri uçakla, topçu er İbrahim Özkur’un (Muş/Varto) naaşı da helikopterle memleketlerine uğurlandı.

Erdoğan: Takipçisi olacağız

Paris Barış Forumu’na katılmak üzere Fransa’ya hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Patlamanın nasıl olduğuna ilişkin soruyu şöyle cevaplamıştı; “Mühimmatın miadının dolması diye bir şeyin olmadığını Savunma Bakanım bana bildirdi. Çünkü daha kısa bir süre önce kara kuvvetleri komutanlığımız bu konuyla ilgili orada bir çalışma yapmış, raporlar filan hepsi gelmiş ve bunlardan kullanılmış. Burada sadece topla alakalı, şu anda teknik ekip orada, onların bir çalışması var. Eğer o teknik ekip topla ilgili olarak herhangi bir olumsuz şu veya bu şekilde ne açıklayacak onu bilemiyoruz. Bu işi ciddi şekilde takip ediyoruz. Zaten açıkladıkları zaman bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Net olarak şundandır deme durumunda henüz değiliz.”

Afyon faciasında da 25 asker şehit olmuştu

Afyonkarahisar’da 5 Eylül 2012 tarihinde el bombalarının depolandığı cephanelikte meydana gelen patlamada da 25 asker şehit olmuştu. Türkiye’yi sarsan Afyonkarahisar’daki mühimmat patlamasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, bir dizi ölümcül ihmali gözler önüne sermişti. 286 bin el bombası kurallara uyulmadan gönderildi. El bombalarının alüminyum pimleri eğrilmiş ve kırılmış, maşası koli bantlarıyla bağlanmış, özel kutularından çıkarılmıştı. Patlamayan depodaki 23 bin el bombası ‘kritik arızalı’ çıkmıştı. Patlamanın da kritik arızalı bir el bombası sandığının düşmesinden kaynaklanmış olabileceği vurgulanmıştı.