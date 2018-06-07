Bu fotoğraf çok konuşuldu

‘Zeytin Dalı Harekâtı’ sırasında yerleşkede lokum dağıtılmasını protesto etmelerinin ardından tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tahliye edildi.

Öğrencilerin yakınları, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanarak “Tahliye değil beraat istiyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘vatan haini’ ve ‘terörist’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden 13’ü tutuklanmıştı. Öğrenciler hakkında İstanbul 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla beş yıla kadar hapis cezası talebiyle dâvâ açılmıştı. Öğrenciler nereye bırakıldı? Öğrencilerin tahliyesi sırasında yaşanan bir olayı sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Fatih Pınar şunları dedi: “Bu fotoğraf gündem için küçük, ama tarih için büyük bir fotoğraftır.Tahliye edilen #Boğaziçi öğrencileri cezaevinin önünde bekleyen ailelerinin ve arkadaşlarının yanına değil haber verilmeden otobanın kenarına bırakıldı! Karanlığın içinde çocuklarını arayan aileleri unutmayacağım!” Bu fotoğraf ve iddia üzerine sosyal medyada çeşitli kesimlerden tepkiler yağdı. İstanbul - Nurdan Toprak

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