Bu fotoğrafı paylaşan kişi önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı

Türkiye tarafından hakkındaki yakalama kararı sebebiyle Mısır’a iade edilen Muhammed Abdulhafız Hüseyin’in uçakta fotoğrafını çeken temizlik işçisinin tutuklandığı ve birkaç saat sonra ise tahliye edildiği öğrenildi

Mısır uyruklu gencin iadesiyle ilgili 8 polis görevden uzaklaştırıldı ‘İşkence yapılan bir ülkeye kişi iade edilemez’ İhvan (Müslüman Kardeşler) mensubu olduğu ve Mısır’da hakkında idam kararı bulunduğu öğrenilen Muhammed Abdulhafız Hüseyin’in, Türkiye’den siyasî sığınma talebinde bulunduğu, ancak talebi reddedilerek 18 Ocak’ta Mısır’a teslim edildiği öğrenildi. Mısır’a gönderilen Hüseyin’in uçakta elleri arkadan kelepçeli fotoğrafını çeken temizlik işçisi Muhammed Emin Çelik ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye’deki İhvan destekçileri de, sosyal medya üzerinden Çelik’in tutuklanmasına tepki gösterdi. Kullanıcılar, ‘Ben Çektim’ etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda Çelik’in tutuklanmasını protesto etti. Temizlik işçisi Çelik’in ise, tutuklanmasının ardından birkaç saat içinde tahliye edildiği öğrenildi.

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