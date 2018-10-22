Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz de Danıştay’ın ‘Öğrenci Andı’ kararına tepki gösterdi.

Güleçyüz, sosyal medya hesabından şunları yazdı; “Eğitimde “Andımız” gibi antidemokratik ve pedagojinin gereklerine de aykırı ve ilkel bir dayatmaya kesinlikle geri dönülmemeli. Bu garabeti savunmak hiçbir partiye hayır getirmez. CHP’ye, İyi Parti’ye, hele DP’ye tavsiyemiz, bu yanlışta ısrar etmeyip bir an önce vazgeçmeleri.” *** Dayatmaya hayır Askerî vesayet hortlatılıyor mu? 'Kemalist ideolojiyi zorla okutmak dayatma ve zulümdür'

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