Bu helikopterler envanterden ne zaman kalkacak?

DP Lideri Gültekin Uysal, uçak kazasıyla ilgili, “‘Uçan tabut’ olarak nitelenen ve birçok ülkenin envanterinden çıkan bu helikopterlerin daha kaç cana mal olduktan sonra envanterden çıkacağını sorgulatmıştır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul’da düşen helikopterde şehadete eren Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı dileklerini ileterek, “26 Kasım 2018 tarihinde, yine İstanbul’da aynı tip helikopter kırıma uğramış ve yine yüreğimiz yanmıştı. Aradan 3 ay kadar kısa bir süre geçtikten sonra yine aynı tip helikopterin kırıma uğraması, ‘uçan tabut’ olarak nitelenen ve birçok ülkenin envanterinden çıkan bu helikopterlerin daha kaç cana mal olduktan sonra envanterden çıkacağını sorgulatmıştır” diye konuştu. Kasım ayındaki kazadan sonra TSK envanterinden çıkarılacağı söylenen U1 tipi helikopterlerin envanterden acilen çıkarılması gerektiğinin altını çizen Uysal, “Milli Savunma Bakanlığı neyi beklemektedir? Daha kaç şehit vermemiz gerekmektedir?” diye sordu. Hulusi Akar soruları cevaplamıştı “Acaba başka hangi hava ve kara taşıtları, hangi teçhizatlar, başka ülkelerin envanterinden çıkarılmasına rağmen silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılmaya, risk oluşturmaya devam etmektedir?” diye soran Uysal, “Kasım ayındaki elim kaza sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın cevaplaması istemiyle sorduğumuz yazılı soru cevapsız kalmıştır. Milletimiz adına bu soruları bir kez daha buradan dile getiriyoruz” diyerek aşağıdaki soruları tekrar yöneltti: Son 25 yılda ağırlıklı olarak kaza yapan UH-1 ve sikorsky tipi helikopterlerin TSK envanter durumu nedir? Son 10 yılda yaşanan helikopter kazalarında kaç Mehmetçiğimiz şahadete ermiştir? Son 10 yılda yaşanan kırım/kazalarındaki helikopter marka ve modelleri nedir? Son 10 yılda yaşanan helikopter kırım/kazaların sebepleri nelerdir? Yaşanan kazalardaki helikopterlerin üretici ülkelerdeki envanter durumları nedir? Ülkemizde kaza/kırıma uğrayan marka/model helikopterlerin menşei ülkelerde envanterden çıkarıldığı bilgisi doğru mudur? FATİH KARAGÖZ-ANKARA Haber Merkezi

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