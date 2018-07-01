Bu kaçıncı intihar

Darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis, dedesine ait tüfekle intihar etti.

Alınan bilgi ve iddialara göre olay, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’deki Beyoğlu Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Polis Fatih Ç., (31), bir süre önce, oruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Olay sonrası bunalıma giren polis Fatih Ç., geçtiğimiz gün intihar etti. Yakınlarının durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tedaviye aldı. Ali Ç., doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından Fatih Ç.’nin, cesedi, otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. Haber Merkezi

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