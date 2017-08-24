Bu kaçıncı tabutta tahliye?

Tutuklu Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan ağır hastalığına rağmen bilinci kapanıncaya kadar tahliye edilmedi. Doktorların en fazla 2 yıl yaşar dediği Erdoğan tutuklu bulunduğu hücreden çıkarıldıktan birkaç gün sonra vefat etti.

Tutuklu Yargıtay Üyesi Mustafa Erdoğan ağır hastalığına rağmen tahliye edilmeyerek hasta yatağında kelepçeli bir şekilde bilinci kapanana kadar yoğun bakım hücresinde bekletildi. Bilinci kapandıktan 9 gün sonra tahliye edilen Erdoğan birkaç gün sonra vefat etti.

15 Temmuz sonrası tutuklu yargılanan ve hakkında hazırlanan sağlık raporları dikkate alınmayan, Erdoğan vefatını kamuoyuna duyuran kızı Buket Erdoğan, “Babam bir hücrede yaşam savaşı veriyor” diye seslenmiş fakat çağrısı yankı bulmamıştı. 2 Mayıs tarihli gazetemizde ‘Bu feryadı duyun lütfen’ başlığıyla verdiğimiz habere rağmen Mustafa Erdoğan’ın kızının feryadını kimse duymadı.

Ziyaretçiye bile izin verilmedi, babamı göremedim

Erdoğan’ın hukuk fakültesi öğrencisi olan kızı Buket Erdoğan babasının sesini duyurmak için bir mektup yazmıştı ve biz bu mektuba gazetemizde yer vermiştik. Babasının vefatının ardından Buket Erdoğan sosyal medya hesabından “9 ay boyunca felç ve kanser tedavisi gören babam tutuklu yargılandı. Ziyaretçiye bile izin verilmedi. Babamı göremedim. Peki neyle suçlandı? Ölümle savaşıyorken ve yatağa bağımlı yaşıyorken kaçma şüphesi olduğunu iddia ettiğiniz babamın neden duruşma tarihi bile belli değildi” şeklinde mesajlar paylaştı.

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02 Mayıs 2017 tarihinde konuyla ilgili olarak Yeni Asya Gazetesi'nde yer alan haberi okumak için tıklayınız:

Bu feryadı duyun lütfen!