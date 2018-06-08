"Bu kararın geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum''

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar, çok yanlış bir karardır, insan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır." şeklinde konuştu.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı: "Bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini yaşama özgürlükleri vardır." *** Tıklayınız: Avusturya'dan tepki çeken karar *** Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki Açıklamada, "Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir." ifadesine yer verildi. Başta Şansölye Kurz olmak üzere Avusturyalı siyasetçilerin, ırkçılıkla, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ve aşırı sağın yükselişiyle mücadele etmek yerine bu endişe verici gelişmelerden siyasi çıkar elde etmeye çalışmalarının kınandığı açıklamada, "Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır." ifadesi kullanıldı. AA

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