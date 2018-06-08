"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

"Bu kararın geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum''

08 Haziran 2018, Cuma 17:34
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avusturya hükümetinin almış olduğu bu karar, çok yanlış bir karardır, insan haklarına, insan özgürlüklerine, din özgürlüklerine aykırı bir karardır." şeklinde konuştu.

Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararın ya da bu söylemin uygulama safhasına konulmadan geri adım atılmasını, geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum çünkü yeryüzünde yaşayan bütün insanların dinlerini, ibadetlerini yaşama özgürlükleri vardır."

***

Tıklayınız:

Avusturya'dan tepki çeken karar

***

Dışişleri Bakanlığı'ndan da tepki

Açıklamada, "Avusturya'nın sudan bahanelerle 7 camiyi kapatması ve imamları sınır dışı etmesi bu ülkedeki İslam karşıtı, ırkçı ve ayrımcı popülist dalganın sonuçlarından biridir." ifadesine yer verildi.

Başta Şansölye Kurz olmak üzere Avusturyalı siyasetçilerin, ırkçılıkla, İslam ve yabancı düşmanlığıyla ve aşırı sağın yükselişiyle mücadele etmek yerine bu endişe verici gelişmelerden siyasi çıkar elde etmeye çalışmalarının kınandığı açıklamada, "Avusturya hükümetinin ideolojik tutumu evrensel hukuk normlarına, toplumsal uyum politikalarına, azınlık hukukuna ve bir arada yaşama ahlakına aykırıdır." ifadesi kullanıldı.

AA

Etiketler: ali erbaş, diyanet
Okunma Sayısı: 1006
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doktor Özyavuz nasıl öldü?

    280 bin Filistinli katıldı: Bütün zorluklara ve tahriklere rağmen Mescid-i Aksa'da Cuma Namazı...

    Trump'tan Muhammed Ali'ye af açıklaması

    "Bu kararın geri çekilmesini ben özellikle rica ediyorum''

    'İmar Barışı'nda başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

    Milyonluk Kudüs gösterisi için sınıra akın ettiler: En az 100 Filistinli yaralandı

    Almanya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı

    TMSF'den döviz kararı

    Çin’de İslam ile ilk tanışan şehir Şian'da yüzlerce yıllık hat sanatı...

    'İsrail gösterilerden korkuyor'

    Sadece Ramazan'da yapılıyor: Aksaray'ın meşhur lezzeti yoğun ilgi görüyor...

    İstanbul merkezli 9 ilde KHK ile kapatılan derneklerin eski çalışanlarına operasyon

    Mars'ta bilim dünyasını heyecanlandıran iki keşif...
    📷

    Anadolu'da kurulan ilk 4 mevlevihaneden birtanesi...

    Ölü sayısı 109 oldu, hala kayıp olanlar var!

    Avusturya'dan tepki çeken karar

    Demokrat Partili gençler hızlı başladı

    24 Haziran seçimleri uluslararası kuruluşlar tarafından takip edilecek

    23 asker hakkında gözaltı kararı

    Irak kuzeyindeki terör hedeflerine operasyon

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yolun sonu
    Genel

    AKP, Demokrat olsaydı bunları yapar mıydı?
    Faruk ÇAKIR

    Bari Hıristiyanları dinleyin!
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir kaç sualime lütfen cevap verir misiniz?
    Emin Fırat

    Mahşere bırakılan hesabın ödemesi zor olur
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’tan razı mıyız? - 1
    Genel

    'Seçim sonrası OHAL'i kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir'
    Cevher İLHAN

    Tehditli, şantajlı işbirliği…
    Genel

    İstanbul merkezli 9 ilde KHK ile kapatılan derneklerin eski çalışanlarına operasyon
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.