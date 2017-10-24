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Bu kavga çok su kaldırır

24 Ekim 2017, Salı 13:18
Yandaş Akit Tv ile Gökçek'in oğlunun sahibi olduğu Beyaz Tv birbirine girdi.

Melih Gökçek'in istifasının istenmesinin ardından Angora Evleri'nde CHP kurmaylarıyla buluştuğunu iddia eden Akit Tv ile Gökçek'in oğlunun sahibi olduğu Beyaz Tv arasında kıyamet koptu. Öyle ki Akit Tv, Melih Gökçek ve 'tayfasının 2019'a giderken Erdoğan'a saldıracağını' bile ileri sürdü. 

ArtıGerçek'te yer alan habere göre yandaşların kavgasını, Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen'in önceki gün dile getirdiği iddia başlattı. Özmen, Gökçek'in buluştuğu CHP kurmaylarına 'CHP'ye geçebileceği mesajı ilettiği' iddiasının da dile getirildiğini söyledi. Akit Tv'ye ilk tepki AKP Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, "Akit TV'de bir süzme, Gökçek CHP'ye geçmek için mesaj gönderdi demiş! Yuhhh. Öfkenizi kusun, kusun da biraz insaf. Aşağılık adam" demişti.

Bunun üzerine Mehmet Özmen, dün Şamil Tayyar'ın 17/25 Aralık sonrasında 'FETÖ'nün Gaziantep imamına gidip parti marti umurumda değil beni milletvekili seçtirin' dediğini öne sürdü. 

Onların kavgası sürerken bu kez Beyaz Tv ile Akit Tv'nin kavgası başladı. Beyaz Tv'de dün sabah programı yapan Tahir Sarıkaya, Mehmet Özmen'in haberine tepki gösterdi ve "Ak-it tv'deki o mihabir arkadaş bu haberi ben sana yedirmezsem..." diye konuştu.

Bu sabah da Akit Tv Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, Beyaz Tv'yi hedef aldı. Melih Gökçek'in iddialara yanıt vermek yerine "Tetikçi Tahir Sarıkaya ve Şamil Tayyar'ı" üzerlerine gönderttiğini söyleyen Özmen, "Sayın Gökçek bizim mikrofonlarımıza şunu diyebilirdi; 'kesinlikle ben Angora Evleri'nde hiçbir CHP'li ile görüşmedim' diyebilirdi. Şu ana kadar bu açıklama gelmedi" dedi.

TAYYAR İÇİN YÜZLERCE MESAJ ALDIM

Özmen "her devrin adamı, her dönemin tetikçisi" dediği Şamil Tayyar'la ilgili yüzlerce mesaj ve telefon aldığını da söylerken, "Hiç biri de niye öyle yaptın kardeşim, demedi. Allah razı olsun kardeşim, sesimiz oldun vicdanımız oldun dediler.

Kamudan arayanlar oldu, Emniyet müdürlüğünden arayanlar oldu, emniyet müdürü aradı, vali aradı, il milli eğitim müdürü aradı. 'Bu adam bu zamana kadar herkesi tehdit ediyordu, susturuyordu, yetmedi televizyona çıkıp bizim ismimizi vererek bizi tehdit ediyordu' dediler." 

BU SALDIRILAR ERDOĞAN'A DA YAPILACAK

Akit Tv, Beyaz Tv'nin Melih Gökçek'in istifasının istenmesiyle 'Gezicilerin borozanı haline dönüştüğünü' öne sürerken Mehmet Özmen de Beyaz Tv'nin sabah programcısı Tahir Sarıkaya hakkında da çeşitli iddialarda bulundu.

"Benim başıma gelenler inanın bir süre sonra sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına gelecek. Bugün Gökçek ve tayfası bize yaptığı saldırıların aynısını kesinlikle sayın Erdoğan'a ve ekibine doğru gelecek. Bu saldırıların aynısı 2019'a doğru giderken maalesef bu kaynaktan yine gelecek" diyen Özmen, şöyle devam etti:

"Dün akşam bir mail geldi Tahir Sarıkaya ile ilgili. Bir çok iddia var. Aynen şu şekilde; Tahir Sarıkaya bir şantajcıdır. Daha evvelce İHA'da çalışan bir muhabirdir. Gençlik dönemlerinden itibaren Gökçek'in yanında takılıyordu. ATO'ya üye olan hatta görevli olan bazı iş adamlarından şantajla para almışlığı vardır. Bu şantajlar sonrasında Beyaz tv'ye yerleştirildi. Hiçbir gazetecilik, televizyonculuk tecrübesi olmadığı halde Beyaz tv'ye yayıncı yapıldı. Ankara genelinde belediyeye ait büfeleri vardır. Altında bir mercedes ciple gezip duruyor. Gökçek'in tam bir yakalasıdır. Ne kadar beslersen o kadar havlar."

Özmen, bu iddiaları dile getirirken Beyaz Tv programcısının kısa bir süre önce kendisini aradığını ve Şamil Tayyar'ı şikayet ettiğini de söyledi.

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  • Müjdat Bayar

    24.10.2017 13:24:38

    Bana hiç de sürpriz gelmedi.Ortada bir yığın entrika,siyasi cambazlık var.

Risale-i Nur Külliyatı

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#NuraÖzgürlük

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