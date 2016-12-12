CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'ın Didim İlçesi'nde oturan kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, Gülen örgütüne yönelik yürütülen mücadeleye destek vermek amacıyla yaptığı yürüyüş ve açlık grevinin ardından, bu kez de oturma eylemi başlattı.

Celal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda çadır kurarak, 'Sayın Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin' yazılı pankartı önünde eylemini sürdürüyor.

Vatandaş olarak FETÖ'ye karşı başlattığı mücadeleye devam edeceğini bildiren Celal Kılıçdaroğlu, "3 gün boyunca meydanda oturma eylemi yapacağım. Amacıma ulaşana kadar eylemlerime devam edeceğim, amacıma ulaştığımda da emekli yaşantımı sürdüreceğim. Bu vatana, ülkeye ve vatandaşlara sahip çıktığı için sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz. Umarım benim sesimi de duyar, davetini merakla bekliyorum" dedi.

AĞABEYİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT VERDİ

Ağabeyi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında kendisi hakkında söylemlerine de yanıt veren Celal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Benim banka hesaplarıma baksınlar. Bir kuruş dahi bulurlarsa, ben hesap vermeye hazırım. Ben eylemimdeki çadırı bile emekli maaşımla aldım. Hiçbir müteahhitten, hiçbir işadamından destek almadım. Fakat halktan çok destek aldım."