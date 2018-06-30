Bu kıvılcım demokrasi meşalesini yakar

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, DEMOKRATLARIN MECLİSE GİRMESİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI.

ARTIK SÖZ MİLLETİN OLACAK

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 24 Haziran seçimlerinde, halkın merkez sağa ihtiyacının görüldüğünü belirterek, “72 yıldır söylediğimizi Meclis kürsüsünden haykırmaya devam edeceğiz; Söz milletin olacak. Adaleti ve demokrasiyi iktidara ve ortaklarına tane tane anlatacağız” diye konuştu.

Demokrat siyasetin farkı görülecek

Demokratların Meclise girmesiyle Türk siyasetinin bir yandan demokrat dâvânın benimsediği siyasî etik ile tanışacağını, bir taraftan da kronikleşmiş sorunlarının çözümü için yapılacak mücadeleye şahit olacağını vurgulayan Uysal, “Eminiz ki bu kıvılcım demokrasi meşalesinin yanması için vesile olacaktır” dedi.

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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Merkez sağa olan ihtiyaç ortaya çıktı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Her türlü engellemeye rağmen, Türk siyasetinin ‘merkez sağ’a ihtiyacını, ‘merkez’in sağduyusuna hasretini, merkez sağ siyasetin tecrübesine güvenerek bir kez de sandıkta beyan etmiştir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Her türlü engellemeye rağmen, haksız rekabet ayyuka çıkmışken seçmenimiz Türk siyasetinin ‘merkez sağ’a ihtiyacını, ‘merkez’in sağduyusuna hasretini, merkez sağ siyasetin tecrübesine güvenerek bir kez de sandıkta beyan etmiştir” dedi. 24 Haziran’da yapılan seçimleri değerlendiren Uysal, Demokrat Parti, milletin kaygılarını,memleketin sorunlarını dert edinip, bu sorunların çözümü için parti ilke ve programlarının mecliste temsil edilmesi gerektiğini düşünerek bir kampanya ve strateji yürüttüğünü, bunun neticesinde de Meclis’te temsil hakkına eriştiğini söyledi.

Demokrasi siyasî etik ile yeniden tanışacak

Uysal, “Değer ve ilkelerimiz milletimizin en yüce temsil makamında, memleketimizin sorunlarının çözümü için bir kaide olacak,Türk siyaseti bir yandan demokrat davanın benimsediği siyasi etik ile tanışırken bir taraftan da kronikleşmiş sorunlarının çözümü için mücadeleye tanık olacaktır. Eminiz ki bu kıvılcım demokrasi meşalesinin yanması için vesiledir. 1946 yılında olduğu gibi Demokratlar milletin sözünü yüce meclisin kürsüsüne taşıyacak, en kısa sürede de kurumsal olarak ilke ve inançları ile Türkiye’yi saracaktır” ifadelerini kullandı.

İktidar, sayısal olarak da kayıp içinde

2007 yılında fiilen rekabete kapanmış Türk demokrasisini, iktidarın devlet ve medya imkânlarını kendi lehine kullanmasına rağmen yeniden rekabete açıldığını söyleyen Gültekin Uysal, “Her türlü engellemeye rağmen, haksız rekabet ayyuka çıkmışken seçmenimiz Türk siyasetinin ‘merkez sağ’a ihtiyacını, ‘merkez’in sağduyusuna hasretini, merkez sağ siyasetin tecrübesine güvenerek bir kez de sandıkta beyan etmiştir. 16 Nisan’da ‘iktidar sayısal olarak kazanmış ancak siyasal olarak kaybetmiştir’” demiş, tarihe not düşmüştük. 24 Haziran’da ise iktidar sayısal olarak da kayıp içindedir. İktidarın benimsediği siyaset, baskı ile adaletsiz kampanya imkânları ile seçmeni ‘ancak’ konsolide etmiştir” diye konuştu.

Doğruları Meclis kürsüsünden haykıracağız

“Bugünden itibaren Türk siyaseti değişecektir!” diye konuşan Uysal, “Bilinsin ki; adaleti ve demokrasiyi iktidara ve ortaklarına tane tane anlatacak ve Türkiye’nin refaha kavuşması için özveri ile doğruları Meclis kürsüsünden haykıracağız. Kampanya sürecinde büyük bir gönül bağı ile bizlere destek veren, demokrasiye inanan ve demokrasiye özlem duyan partililerimize, demokrat partiyi meclise taşıyan millî iradeye, mecliste de ve meclis dışında kaldığı dönemde de umudunu kesmeden büyük bir adanmışlıkla partisine destek veren hürriyetçi demokratlara, İYİ Parti’nin cesur insanlarına, Millet İttifakı’na inanarak, güvenerek oy vermiş seçmenlere, ittifak paydaşlarına, partilerin teşkilatları ve partililerine, ittifakı bizlerle birlikte ortaya çıkaran iradeye canı gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Demokrasi ve adalet mücadelelerinin bundan sonra milli iradenin tecelligâhı TBMM’de katlanarak devam edeceğini dile getiren Uysal, “72 yıldır söylediğimizi meclis kürsüsünden haykırmaya devam edeceğiz; ‘Söz milletin” dedi.

HABER: FATİH KARAGÖZ