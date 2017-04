Bu korkunç savaşı artık bitirmeliyiz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Yaşanan korkunç olaylar ne yazık ki Suriye’de savaş suçlarının sürdüğünü göstermektedir. bu korkunç savaşa bir son vermemiz gerek” dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekrteteri Antonio Guterres, Suriye’de ‘savaş suçu’ işlendiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Suriye ile ilgili Brüksel’de yaptığı üst düzey toplantıya katılan Guterres, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından karşılandıktan sonra, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yaşanan korkunç olaylar ne yazık ki Suriye’de savaş suçlarının sürdüğünü göstermektedir. Uluslar arası, insancıl hukuk sık sık ihlâl edilmektedir. Toplanan BM Güvenlik Konseyi’nin sorumluluklarını yerine getireceğinden ve sorumlulara hesap sorulmasını isteyeceğinden eminim. Bu olaylar, aynı zamanda burada düzenlenen konferansın da ne kadar önemli olduğunu, bu savaşta sorumlu olan taraflara baskı yapılabilmesi için uluslar arası toplumu bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Farklılıklar bir yana koymak ve bu korkunç savaşa bir son vermemiz gerek” dedi.

6 milyar dolar bağış sözü

Brüksel’de yapılan ve Esad rejiminin kimyasal saldırısının gölgesinde geçen Suriye Yardım Konferansı’nda, 6 milyar dolar bağış taahhüdünde bulunuldu. Avrupa Birliği (AB); Birleşmiş Milletler (BM), Almanya, Kuveyt, Norveç, Katar ve İngiltere’yle ortaklaşa Brüksel’de “Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi” konulu bir konferans düzenledi. 70’ten fazla ülke ve uluslar arası kurumun temsilcisinin katıldığı yardım konferansında, Suriye’de önemli role sahip ABD ve Rusya sadece bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildi. Suriye’deki kimyasal silâh saldırısının gölgesinde geçen konferans sonunda konuşan AB Komisyonunun İnsanî Yardım ve Krizlerden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, konferansa katılan temsilcilerin bu sene için 6 milyar dolar bağış sözü verdiğini duyurdu.

BM yapmazsa biz yaparız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı ve ABD’nin BM Daimî Temsilcisi Nikki Haley, BMGK’nın Suriye’de gerekli askerî tedbirleri almaması durumunda, bu görevi ABD’nin yerine getireceğini söyledi. Haley, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, Suriye’de aralarında çocukların da bulunduğu kimyasal silâh saldırısından, Rusya ve Suriye rejimini sorumlu tuttu. ABD’nin, Suriye’de süregelmekte olan iç savaş sorununu çözmek için asker kullanma seçeneğine açık olduğunu söyleyen Haley, “BM, sorumluluğunu yerine getirmekte arka arkaya başarısız olunca, devletlerin hayatında kendi tedbirlerini almak zorunda kaldıkları zamanlar vardır. Kurbanlar adına umarım ki, konseyin öteki üyeleri bir şeyler yapmak istiyordur” dedi.

BM’den, Suriye’de ateşkes çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura’nın danışmanı Jan Egeland, Suriye’ye insanî yardım ulaştırmak amacıyla ABD, Rusya, Türkiye ve İran’a 72 saatlik ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Egeland ABD’nin Suriye krizinin çözümüne ilişkin yeni çabasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Egeland siyasî çözüm için ABD ve Rusya’nın ortak desteğinin gerektiğine vurgu yaptı. Egeland Doğu Guta’da 400 bin kişinin mahsur kaldığını hatırlattı. Burası için özel bir anlaşma yapılmasının gereği konusunda, Rusya dahil herkesin hemfikir olduğunu belirtti.

Papa: Bu trajediyi bir an önce durdurun

Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus meydanında çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda konuşan Katoliklerin ruhanî lideri Papa Franciscus, İdlib’deki katliâma değindi. Suriye’deki kimyasal silâhlı saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirten Papa, “Suriye’de gerçekleşen pek çok masum, çaresiz çocuğun ve insanın öldürüldüğü kabul edilemez saldırıyı sert şekilde kınıyorum” dedi. Saldırının kurbanları ve yakınları için duâ ettiğini ifade eden Papa Franciscus, mahalli ve uluslar arası düzeyde siyasî sorumlulukları olanlara seslenerek, bu trajediyi bir an önce durdurma çağrısında bulundu.

140 milyon çocuk öksüz ve yetim

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve sivil toplum örgütlerinin yaptığı araştırmalar, dünya genelinde 140 milyondan fazla çocuğun savaşlar ya da tabiî afetler gibi sebeplerle ailelerini kaybettiğini, bu çocukların hayatlarını öksüz ve yetim olarak sürdürdüğünü gösteriyor. Araştırmalara göre, birçok ülkede devam eden savaşlar, çatışmalar, kuraklık, salgın hastalıklar ve kıtlık gibi nedenlerle her gün 10 bine yakın çocuk öksüz ve yetim kalıyor. Bu da her yıl 3,5 milyon civarında öksüz ve yetim nüfusunun ortaya çıktığına işaret ediyor. Afganistan, Irak ve Suriye gibi milyonlarca kişinin vefat etmesine sebep olan savaşların yaşandığı ülkelerdeki annesiz ve babasız çocuk sayısının diğer ülkelere göre çok daha yüksek olması dikkat çekiyor. Afganistan’da yaklaşık 2 milyon, Irak’ta 5 milyon, Suriye’de ise 1 milyona yakın çocuğun annesi, babası veya her ikisi ölen öksüz veya yetim kaldığı tahmin ediliyor. Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) yayımladığı raporlarda, her gün 5 yaşın altında 16 bine yakın çocuğun öldüğü belirtiliyor. UNICEF’in yayımladığı istatistiklere göre ise 2015 yılında 5 yaşının altındaki 5,9 milyon çocuk savaş, hastalık, ilaç ve beslenme yetersizliği gibi sebeplerle öldü.

AA - DHA