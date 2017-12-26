OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) yorumlayan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu üyesi ve Bilimsel Kurul Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Can, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı;

“FETÖ ile mücadele gereklidir, buna şüphe yok. Ancak OHAL KHK’ları Anayasanın 12., 13., 15., 91. ve 121. maddelerine, dolayısıyla uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırılık içermektedir. OHAL KHK’ları ile özgürlükler sınırlandırılamaz, birel idarî işlemler yapılamaz, kanunlar değiştirilemez, OHAL ilânına yol açan konuların dışına çıkılamaz, devletin siyasî, idarî ve yargısal düzenine dokunulamaz. Hukuken mümkün olan, OHAL Kanununda öngörülen tedbirlerin alınmasıdır, fazlası değil. Bu ülke için tek yol, hukukun üstünlüğüdür.”

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