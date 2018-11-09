Bu ülkede yarım demokrasi bile yoktur

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP, devleti babasının çiftliği gibi görmüş, istediği gibi at oynatmıştır. Bu ülkede tam değil yarım demokrasi bile yoktur!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Sayıştay Raporları’ndaki yolsuzluklar üzerinden iktidara yüklenerek sorumlulardan acilen hesap sorulması gerektiğini söyledi. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal gündeme ilişkin konularda açıklama yapmak üzere mecliste bir basın toplantısı düzenledi. Son günlerde Türkiye’nin kademe kademe bir keyfi yönetime geçmesinin sonuçlarını enflasyonun, işsizliğin patlaması olarak tanımlayan ve bunları domino taşı etkisine benzeterek ekonomi ve toplumsal hayatımızda pek çok sıkıntılarla karşı karşıya olduğumuzu söyledi.

“Tartışılır olmaktan çıkmıştır”

Muhalefet partilerine seslenen Uysal iktidarın ikili kutuplaşma üzerinde siyaset yaptığını hatırlatarak gerginleştirme politikasına hizmet etmemek adına belirli hususlarda daha sorumlu davranılmasını söyledi. Geçmişte hallolmuş “Türkçe ezan” konusunu gündeme getirmenin mahalli seçimlerin yaklaştığı bir süreçte muhalefetin, iktidarın eline koz vereceğine dikkat çeken Uysal “Ana muhalefetin bir üyesinin maalesef yeniden tartışmaya açtığı “Türkçe ezan” konusu, “Beyaz Devrim” olarak bilinen çok partili siyasi hayata geçişten sonra CHP’nin de el birliği ile çözülmüş, tartışılır olmaktan çıkmıştır” dedi.

“Siyasi mesajlarına bir defa da hakkaniyeti dâhil etmelidir”

Yolsuzluk ile ilgili Sayıştay Raporlarına değinen Uysal, “Buradan sormak istiyoruz: Denetim raporlarında açıkça yolsuzluğu tesbit edilen kurum ve kuruluşlarda hiçbir adlî ya da idarî soruşturma açılmış mıdır? Açılmadı ise ne beklenmektedir? Her dönem yaptığı usulsüzlüğü ‘sehven’ diyerek öteleyen, ertesi yıl aynı yöntemle yine beyt-ül mala halel getirenler neden hiçbir soruşturmaya, kovuşturmaya konu olmamıştır? Her yıl yapılan hataların düzeltilmemesi, aynı sonuçların tekrar etmesi hususu neden araştırılmamaktadır? Bir kez daha sesleniyoruz; bu raporlarda ortaya çıkan çürüme hakkında acilen işlem yapılmalı, vatandaşa anlatılmalı, Diyanet de bu Cuma hutbesinde beyt-ül malı konu etmeli, siyasî mesajlarına bir defa da hakkaniyeti dâhil etmelidir” diyerek iktidara soru oklarını yöneltti.”

“Tam değil yarım demokrasi bile yoktur!”

İktidarın demokrasi derken bir taraftan sınırsız yetki sıfır denetimle hareket ettiğini vurgulayan Uysal, “Yetkileri her daim arttırmış, denetimi, değerleri, ilkeleri, kaynakları sıfırladığı gibi sıfırlamıştır. AKP, devleti babasının çiftliği gibi görmüş, istediği gibi at oynatmıştır. Ülkemizdeki seçim sistemi ile vatandaş temsilcilerini hür bir biçimde tasnif edememekte, adalete güvenmemekte ve iktidarın eylemlerini denetleyemediği için takdir etmemektedir. Bu ülkede tam değil yarım demokrasi bile yoktur!” dedi.

HABER: MURAT ERCAN