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4 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bu uygulamayla tasarruf sağlanmaz

04 Ekim 2018, Perşembe 01:26
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, “Kalıcı yaz saati uygulamasının enerji tasarrufu sağladığını söylemek imkânsız” dedi.

Cumhurbaşkanı kararı 2 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.  Cumhurbaşkanı kararıyla, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülecek. Saat tartışmalarını T24’e değerlendiren Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirilmesinin enerji tasarrufu sağlamadığını söyledi. Uğurlu, “Uygulamanın enerji tasarrufu sağladığını söylemek imkânsızdır. Hatta tam tersine EMO’nun uygulama öncesi dile getirdiği ve dikkate alınmayan uyarılarının gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz” diye konuştu.

Veriler ortada

İddiasını ortaya konan verilerle ispatlayan Uğurlu, şunları kaydetti: “2006’nın Kasım ve Aralık, 2017’nin de Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan dönemde, bir önceki yılın aynı aylarına göre enerji tüketimindeki artış 7 milyar kilovatsaat düzeyinde gerçekleşti. Enerji tüketimini etkileyen çok sayıda parametre olmasına rağmen, ekonomik verilerin ve sanayi üretiminin daha yüksek olduğu dönemde bile, uygulamaya geçildiği dönemin altında bir artış yaşanması temel gösterge olarak kabul edilmelidir. Bu sebeple uygulamanın enerji tasarrufu sağladığını söylemek imkânsızdır. Hatta tam tersine EMO’nun uygulama öncesi dile getirdiği ve dikkate alınmayan uyarılarının gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Çocuklar karanlıkta okula gidiyor  

Ülkenin en batısında yer aldığı için saat dilimi değişikliğinden en çok etkilenen illerden birinin de İzmir olduğunu vurgulayan Uğurlu, “Daha karanlık ve soğuk bir sabaha uyanan yurttaşlar İzmir’de ısınma için de eskisinden daha fazla enerji tüketmektedir. İzmir Valiliği’ne acilen okul ve mesai saatlerini ileri alma çağrısı yapıyoruz” dedi. Yaz saati uygulaması özellikle okullarda çocukların sabah karanlıkta okula gitmek zorunda kalmaları dolayısıyla eleştirilmişti. Veliler ders saatlerinin buna göre düzenlenmesini talep etmişlerdi. 

Etiketler: kalıcı yaz saati
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