Bu yaklaşımla herkes suçlanabilir

Gazeteci Sedat Ergin, Kadri Gürsel hakkında hazırlanan iddianame üzerinden ByLock eleştirisi yaptı ve bu yaklaşımla herkesin suçlanabileceğinin altını çizdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin 11 Nisan 2017’de ‘Meğer bizim Kadri baş FETÖ’cüymüş, haberimiz yok’ başlıklı bir yazı yazarak iddianamelere giren ByLock suçlamasının temelsizliğini gözler önüne serdi. Ergin Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel hakkında hazırlanan iddianame üzerinden ByLock eleştirisi yaptı.

Ergin’in yazısından bir bölüm şöyle; “Buradaki sorun yalnızca Kadri Gürsel’in meselesi değil. Her vatandaşın meselesi. Sosyal medya üzerinden gönderdiğiniz bir mesaj tanımadığınız kişiler tarafından paylaşılıp çoğaltılabilir. Attığınız bir tweet mesajını gıyabınızda paylaşanlar arasında cep telefonuna ByLock programı indirmiş olanlar varsa, bu sizin de FETÖ ile bağlantılı olduğunuz anlamına mı gelir?

Herkesi kapsayan bir durum

Türkiye’de ByLock kullananların sayısının 200 binin üstünde olduğunun tahmin edildiğini unutmayalım. Aynı durum cep telefonunuza gelen SMS mesajları açısından da geçerli. Bu yolun açılması halinde Türkiye’deki bütün vatandaşları bekleyen tehlike, tanımadığınız kişiler tarafından cep telefonunuza gönderilen SMS mesajlarının günün birinde bir suç isnadı olarak aleyhinize kullanılabilmesi ihtimalidir.

Masumiyet karinesi açısından oldukça tehlikeli

Ergin şöyle devam etti: “Öyle anlaşılıyor ki, savcıların sosyal medyayı kullanan her vatandaşı, edilgen bir konumda aldıkları mesajlar üzerinden suçlayabilmesi artık hukuken rutin bir egzersize dönüşmektedir. Kadri Gürsel’in de avukatlığını yapan, ülkemizin önde gelen ceza hukuku otoritelerinden Prof. Köksal Bayraktar, savcının bu suçlama kalıbını ceza hukukunun “masumiyet karinesi” ve “kişi güvenliği” ilkeleri açısından son derece tehlikeli buluyor: “Gıyabınızda cep telefonunuza bir mesajın gelmesi, sosyal medyaya gönderdiğiniz mesajınızın paylaşılması ya da elektronik posta hesabınıza bir e-mail’in düşmesi ve bu iletişimin ByLock kullanan bir şahıs tarafından yapılması sizin açınızdan hiçbir cezai sorumluluk doğurmaz. Hatta bir ByLock’cu telefonunuzdan sizi arayabilir ve siz telefonunuzu açıp ‘alo’ diyebilirsiniz; o kişiyi dinleyip konuşabilirsiniz de... Burada önemli olan nokta suç kastının bulunup bulunmadığıdır. Suç kastının bulunması için sizin o kişinin ByLock kullandığını bilmeniz, ayrıca sizinle kurulan iletişimin yasadışı ByLock faaliyeti ya da suç örgütünün faaliyeti ile ilgili olduğunun da farkında olmanız gerekir. Ancak o zaman suç kastı oluşabilir. Kadri Gürsel’in durumunda bunların hiçbiri yoktur.” Burada her vatandaşın başına gelebilecek tehlikeli bir yöneliş söz konusu olduğu için iddianamede karşıma çıkan bu meseleyi özellikle büyüteç altına yatırmak istedim.”