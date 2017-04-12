"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Bu yaklaşımla herkes suçlanabilir

12 Nisan 2017, Çarşamba
Gazeteci Sedat Ergin, Kadri Gürsel hakkında hazırlanan iddianame üzerinden ByLock eleştirisi yaptı ve bu yaklaşımla herkesin suçlanabileceğinin altını çizdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin 11 Nisan 2017’de ‘Meğer bizim Kadri baş FETÖ’cüymüş, haberimiz yok’ başlıklı bir yazı yazarak iddianamelere giren ByLock suçlamasının temelsizliğini gözler önüne serdi. Ergin Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel hakkında hazırlanan iddianame üzerinden ByLock eleştirisi yaptı.

Ergin’in yazısından bir bölüm şöyle; “Buradaki sorun yalnızca Kadri Gürsel’in meselesi değil. Her vatandaşın meselesi. Sosyal medya üzerinden gönderdiğiniz bir mesaj tanımadığınız kişiler tarafından paylaşılıp çoğaltılabilir. Attığınız bir tweet mesajını gıyabınızda paylaşanlar arasında cep telefonuna ByLock programı indirmiş olanlar varsa, bu sizin de FETÖ ile bağlantılı olduğunuz anlamına mı gelir? 

Herkesi kapsayan bir durum

Türkiye’de ByLock kullananların sayısının 200 binin üstünde olduğunun tahmin edildiğini unutmayalım. Aynı durum cep telefonunuza gelen SMS mesajları açısından da geçerli. Bu yolun açılması halinde Türkiye’deki bütün vatandaşları bekleyen tehlike, tanımadığınız kişiler tarafından cep telefonunuza gönderilen SMS mesajlarının günün birinde bir suç isnadı olarak aleyhinize kullanılabilmesi ihtimalidir.

Masumiyet karinesi açısından oldukça tehlikeli

Ergin şöyle devam etti: “Öyle anlaşılıyor ki, savcıların sosyal medyayı kullanan her vatandaşı, edilgen bir konumda aldıkları mesajlar üzerinden suçlayabilmesi artık hukuken rutin bir egzersize dönüşmektedir. Kadri Gürsel’in de avukatlığını yapan, ülkemizin önde gelen ceza hukuku otoritelerinden Prof. Köksal Bayraktar, savcının bu suçlama kalıbını ceza hukukunun “masumiyet karinesi” ve “kişi güvenliği” ilkeleri açısından son derece tehlikeli buluyor: “Gıyabınızda cep telefonunuza bir mesajın gelmesi, sosyal medyaya gönderdiğiniz mesajınızın paylaşılması ya da elektronik posta hesabınıza bir e-mail’in düşmesi ve bu iletişimin ByLock kullanan bir şahıs tarafından yapılması sizin açınızdan hiçbir cezai sorumluluk doğurmaz. Hatta bir ByLock’cu telefonunuzdan sizi arayabilir ve siz telefonunuzu açıp ‘alo’ diyebilirsiniz; o kişiyi dinleyip konuşabilirsiniz de... Burada önemli olan nokta suç kastının bulunup bulunmadığıdır. Suç kastının bulunması için sizin o kişinin ByLock kullandığını bilmeniz, ayrıca sizinle kurulan iletişimin yasadışı ByLock faaliyeti ya da suç örgütünün faaliyeti ile ilgili olduğunun da farkında olmanız gerekir. Ancak o zaman suç kastı oluşabilir. Kadri Gürsel’in durumunda bunların hiçbiri yoktur.” Burada her vatandaşın başına gelebilecek tehlikeli bir yöneliş söz konusu olduğu için iddianamede karşıma çıkan bu meseleyi özellikle büyüteç altına yatırmak istedim.”

 

Okunma Sayısı: 2408
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kim doğru

    12.04.2017 08:48:10

    Her bylock kullanıcısını hemen tespit ederek direk tutukluyorlar yani adamların bylock kullandığınız nasıl tespit ediyorsanız bylock konuşmasının içeriğini neden 5 yada 6 ay sonrasına bırakıyorsunuz o zaman kadar adamlar tutuklu kalıyor konuşma içeriğinede hemen ulaşınsana ne oldu mit ağırdanmı alıyor bunu

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

43. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Oda TV davasında karar açıklandı

Diyarbakır Valiliği'nden terör saldırısına ilişkin flaş açıklama

Erdoğan’dan olay benzetme: Hani mağarada örümcek ağ örüyor ya

Yanıltıcı paylaşımlara dikkat: Hangi durumda oyunuz geçersiz sayılacak?

‘Gül parti kurmaya kalksa, Gülenci olmakla suçlanır, hapse atılır’

Kilis'te askeri bölgede alarm!

Dikkat: Trafik sigortasında araç sahiplerine önemli uyarı!

MHP'lilerin yüzde 90'ı 'Hayır' diyecek

Kuzey Kore'den ABD'ye nükleer tehdit

Tekstil fabrikasında patlama: İşçiler hastaneye kaldırıldı

Tünel kazarak bomba yerleştirmişler

Şiddetli patlamadan bir acı haber daha!

Murat Ülker referandum kararını açıkladı

Cemaatler siyasetin arka bahçesi olmamalı

İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler

Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi patlama

Akıllı telefonlarda büyük tehlike

İran'dan ABD'ye tehdit: Tekrar saldırırlarsa bunu ağır ödeyecekler

İdlib'deki kimyasal saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Gerekirse bir daha referanduma gideriz

En Çok Okunanlar

Genel

İnsanlığa sığmaz: Yüzde 97 ağır engelli kızın bakım parasını kestiler
Genel

Murat Ülker referandum kararını açıkladı
Genel

Bu yaklaşımla herkes suçlanabilir
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Meclise bypass
Genel

Cemaatler siyasetin arka bahçesi olmamalı
Genel

Nur: Buradaki herkes gazete ve çalışanları için duâ ediyor
M. Latif SALİHOĞLU

Türk Dili’ne Agop, Türk Tarihi’ne Josef
Genel

‘Gül parti kurmaya kalksa, Gülenci olmakla suçlanır, hapse atılır’
Mağdur Kürsüsü

“Benim adım yetim”
Genel

Erdoğan’dan olay benzetme: Hani mağarada örümcek ağ örüyor ya

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.