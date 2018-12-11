TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçtiğimiz hafta sonu kabul edilen 71 maddelik Torba düzenlemeye AKP’nin son dakika hamlesiyle bir madde daha eklendi.

Buna göre Cumhurbaşkanı tarafından dış ülkelerde veya uluslar arası kuruluşlar nezdinde özel bir misyonla görevlendirilenlere büyükelçilik unvanı verilmesi, geri alınmadıkça ömür boyu diplomatik zırh taşımalarını öngören madde kabul edildi. Torba teklifle, Cumhurbaşkanı’na 12 yerde yetki verildiğine dikkati çeken bütçe komisyonu Üyesi CHP’li İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Cumhurbaşkanı’na Anayasa’da olmayan yetkiler veriliyor. Bu olmaz, Türkiye böyle bir sistemi yürütemez. Bu yetkiler padişah, kral yetkilerini aştı. Kral seçmiyoruz, yasalar içerisinde ülkeyi yönetecek bir cumhurbaşkanı seçiyoruz” dedi.

Birtakım insanlara ayrıcalıklar tanımak için yapılıyor

Bekaroğlu’nun T24’e değerlendirmeleri şöyle; “Herhangi birini diyelim ki Gürcistan’a bir konuyu görüşmek için gönderiyor, diplomatik pasaport ve büyükelçilik unvanı da veriyor, görevlendirdiği herhangi bir kişiye, aşiret reisi akil adamlar, yeğeni, damadı eski bir milletvekili herkes olabilir o arada büyükelçilik unvanını alıyor, kırmızı pasaportunu alıyor. Şu andaki yasal düzenlemeye göre döndükten sonra görevi bitiyor. Şimdi önergeyle yaptıkları düzenlemeye göre ömür boyu büyükelçi olacak diplomatik dokunulmazlığı olacak. Bir takım insanlara ayrıcalıklar tanımak için yapılıyor.”