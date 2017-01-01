Bu yılı da kaybetmeyelim

2017, hak ve özgürlük ihlallerinin ve terör olaylarının sona erdiği, ülkenin ve bölgenin barışa kavuştuğu bir yıl olsun.

Tablo Ağırlaştı

Geride bıraktığımız 2016’ya, önceki dönemlerde AB sürecinin gereği olarak yapılan kısmî demokratikleşme reformlarından geriye dönüşlerin yaşandığı, hak ve özgürlük ihlallerinin yoğunlaştığı bir ortamda girmiştik. 15 Temmuz kalkışmasından sonraki OHAL sürecinde bu tablo daha da ağırlaştı.

Kutuplaşma Bitsin

2017’de bu tablodan bir an önce çıkılıp demokratik hukuk devletinin önünü açacak, hak ve özgürlük ihlallerine son verecek, tartışmalı OHAL-KHK uygulamarıyla sebebiyet verilen mağduriyetleri telafi edecek, kutuplaşma yerine barış ve kardeşliği hakim kılacak adımların atılması temennî ediliyor.