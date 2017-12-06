Bu zulmün bir an önce bitmesini istiyorum

Bakırköy Kapalı Kadın Ceza ve İnfaz Kurumu’nda 281 gündür tutuklu bulunan arkadaşımız Nur Ener Kılınç ailesiyle haftalık görüşlerinden birini daha gerçekleştirildi.

Annesi, babası ve eşiyle görüşen Nur’un iyi olduğu ve herkesten duâ beklediği bilgisini aldık. Eşi Recep Kılınç, “Eşimin tutukluluğunda bugün 280. gün. Nur’u iyi gördüm. Kitap okumaya ve yürüyüş yapmaya devam ediyor. 1 Aralık’taki tutukluluk incelemesinden beklediğimiz tahliye kararı çıkmadı, dertlenmiyoruz, vekilimiz Allah, suçsuz olduğumuz elbet ortaya çıkacak, fakat bu mağduriyetimizin daha da geç kalmadan bir an önce sonlanmasını bekliyoruz” diyor. Nur’un selâmlarını ileten Kılınç Nur’un söylediklerini de şöyle aktardı; “Artık çok yoruldum, annemi bir kez daha camın ardından görmek çok zor. Bu zulmün bitmesini istiyorum. Duâlarınızı eksik etmeyin selâmlar.”

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