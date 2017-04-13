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13 NİSAN 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Bülent Arınç ifade verdi

13 Nisan 2017, Perşembe 14:46
TBMM eski başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen Bolu'daki alışveriş merkezini ziyaret etmesini sosyal medyada eleştiren gazeteci İmdat Aslan'a, katıldığı televizyon programında hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada ifade verdi.

Bolu'da 2012'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı yerel gazetede Fethullah Gülen ile ilgili onlarca haber ve köşe yazısı yazan, bu yüzden Gülen'in hakkında 98 ayrı dava açtığı İmdat Aslan, yazılarında TEM Otoyolunun Bolu Dağı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin de FETÖ'nün ticaret ayağı olduğunu ileri sürmüştü. Aslan, 2015 yılının Aralık ayında alışveriş merkezini ziyaret eden dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı, tesis ile ilgili kamuoyunda olumlu algı oluşturmaya çalışmakla suçlayarak eleştirmişti. Aslan, katıldığı bir televizyon programında bu eleştirisi nedeniyle kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Arınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın soruşturması sonunda Arınç hakkında, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açıldı.

'DURUŞMA GAYET GÜZEL GEÇTİ'

Arınç, bugün Bolu Adliyesi'ne gelerek Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade verdi. Basın mensuplarının alınmadığı duruşma sonunda açıklama yapan Arınç, "İmdat Aslan isimli bir kişinin hakkımda açtığı bir dava için geldim. Kendisine hakaret ettiğimi ifade etmiş ve davacı olmuş. Bugün duruşma görüldü. Daha önceki günlerde gelememiştim. Bugün hem Bolu'yu hem adliyeyi ziyaret edeyim ve mahkemede bizzat bulunayım diye düşündüm. Duruşma gayet güzel geçti. Taraflar savunmalarını söylediler. Hakim de karar vermek üzere davayı Mayıs ayına erteledi" dedi. Arınç, referandum ile ilgili soruya ise cevap vermedi.

'BENİ FETÖ'YE HEDEF GÖSTERDİ'

Adliye önünde açıklama yapan İmdat Aslan ise söz konusu alışveriş merkezinin kurucu 3 büyük ortağının şimdi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari olduğunu, alışveriş merkezine de 15 Temmuz sonrası denetimli kayyum atandığını hatırlatarak şöyle dedi:"Bizim 2008'den bu yana FETÖ ile ilgili bir mücadelemiz var. Bununla ilgili devletimizin bütün kurumlarını basın yayın yoluyla uyardık. Ben dönemin Başbakan Yardımcısı ve TBMM eski başkanı Bülent Arınç'ın orada konakladığını öğrenince bunun bir algı operasyonu olduğunu, FETÖ'ye bir destek ziyareti gibi algılanacağını ve doğru olmadığını açık şekilde ifade ettim. Bolu'da yaşayan biri olarak bana teşekkür edeceğine katıldığı programda, 'Adam neymiş araştırdım. Geçmişi karanlık. İtirafçı pozisyonuna gelmiş, zavallı' gibi beni algılatıp beni FETÖ'ye hedef göstermiştir. Benim bu konuda devlete olan yardımımı örselemeye çalışmıştır. Bu anlamda ben Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Hakkımda FETÖ 98 dava açtı. Şimdi kararı bekleyip göreceğiz."

DHA

Etiketler: bülent arınç
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