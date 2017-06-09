Bülent Arınç'ın damadı tahliye edildi

​"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'in avukatlarının tutukluğa itirazı, 2. Sulh Ceza Hakimliğince görüşüldü. Yeter, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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