Bülent Tezcan: Gündemimizde kurultay çağrısı yok

CHP'de Muharrem İnce'nin kurultay çağrısının ele alındığı MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel merkezimizin ve Sayın Genel Başkanımızın gündeminde bir olağanüstü kurultay çağrısı yoktur. Tam mutabakatla genel başkanın yanındayız" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı bugün Genel Merkez'de yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK'da seçim sonrası Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar, parti içindeki muhalefet ve olağanüstü kurultay çağrısı ele alındı.

İnce, Kılıçdaroğlu'na olağanüstü kurultayı toplayarak kendisini yarışsız şekilde genel başkanlığa aday göstermesini teklif ettiğini açıklamıştı.

Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, İnce'nin kurultay çağrısıyla ilgili olarak, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır" dedi.

"MYK, genel başkanın tam mutabakatla arkasındadır" diyen Tezcan, farklı bir düşüncenin olmadığını ifade etti.

'İTTİFAKIN DEVAM ETMESİ DEMOKRASİ AÇISNIDAN YARARLI'

Millet İttifakı'nın sona ermesine yönelik soruyu yanıtlayan Tezcan, "Millet İttifakı güçlü Meclis ilkeleri etrafındaki bir protokoldü. Bu çerçevede güçlü Meclis konusunda beraberliğin devam etmesinin Türk demokrasisi açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tezcan, yerel seçimlerin erkene alınmasıyla ilgili, "Bizim yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin herhangi bir kabulu söz konusu değildir. Biz yerel seçimin zamanında yapılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

'TEK ADAM REJİMİ ALTINDAYIZ'

Tezcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Milletvekilleri mazbatalarını aldılar ve YSK seçim sonuçlarını açıkladı. Adaletsiz, hukuka aykırı ciddi bir süreç yaşadık. Bunun sonucunda TBMM yeni dönemde göreve başlayacak. Bütün milletvekillerine başarılar diliyoruz. Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz. Yeni dönemde etkisizleştilmeye çalışılan TBMM'yi yetkilerini koruma ve kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz.

Tek adam rejimi altındayız. Kuvvetlerin bir elde toplandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Buna karşı en etkili mücadeleyi parlamento verecektir. CHP grubu olarak bu çerçevede etkin bir mücadele vereceğiz. TBMM'de millet iradesini hakim kılma konusunda geniş mutabakat arama çabası içindeyiz."

'YENİ DÖNEM KHK İLE KÖTÜ BAŞLADI'

"Tek adam rejimi ilk KHK ile anayasayı askıya alarak yola çıktığını gösterdi. Yayınlanan KHK kanunla yapılması gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor. Yeni dönem bu KHK ile kötü başladı. Tek adam rejimine karşı milletin iradesini savunma kararlılığı devam edecek. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Türkiye'de hukuk düzeninin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bir sürece doğru gidiliyor.

Enis Berberoğlu haksız yere tutuklandı. Yeniden milletvekili seçildi. Millet yargının oyununu bozdu. Anayasanın hükmü açık, yeniden milletvekili seçildiğinde dokunulmazlığı başlar, diyor. Enis Berberoğlu'nun Yargıtay'da bekleyen dosyası dokunulmazlık kapsamındadır. Mahkemelerin derhal tahliye kararı vermesi gerekir. Buna rağmen hâlâ tahliye kararı verilmemiş olması önümüzdeki süreçte tıpkı FETÖ yargısının yaptığı gibi tuzak kurma sürecinini başlatıldığına inşallah işaret değildir."

'EREN ERDEM, SİYASİ OPERASYONLA TUTUKLANMIŞTIR'

"Eren Erdem hukuki bir kararla değil, siyasi operasyonla tutuklanmıştır. Beraat edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur, ancak operasyon toplumda uygun gözüksün diye tutuklama önlemine başvurulmuştur. Erdem, 2 yıldır kaçmadığı halde bugün kaçma şüphesi var diye tutulmaktadır. Bu, başka bir rehin alma operasyonudur. Erdem'in derhal tahliye edilmesi gerekir.

Sandıklara sahip çıkmak üzere seçim kurulları üzerinde demokratik hakkını kullanan 10 gencimiz haksız yere gözaltına alınmış, 5 gencimiz tutuklanmıştır. 5 gencin derhal tahliye edilmesi gerekir."

'ERDOĞAN'A SORUYORUM, HANİ DOLAR, FAİZLER DÜŞECEKTİ?

"İktidarın seçim harcamasıyla hesapsız davrandığını biliyoruz. Erdoğan meydanlarda 'bize dönük bir dış operasyon var, dış güçlerin ekonomik terör saldırısı' diyordu. 24 Haziran geçtikten sonra bunların ateşi düşecek diyordu. 24 Haziran geçti ve merakla bekliyoruz. Enflasyon halen yükseliyor. Pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. 2 haneli enflasyon. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Erdoğan'a soruyorum, hani düşecekti? Şimdi merakla bunu bekliyoruz. Rantiyeci ekonominin geçim sıkıntısını kaldırması ne yazık ki mümkün değil."

'GENEL BAŞKANIN, GENEL BAŞKANLIKTAN BAŞKA BİR İHSANA İHTİYACI YOK'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tezcan, Muharrem İnce'nin kurultay çağrısıyla ilgili olarak, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır" dedi.

Tezcan, "Özel bir yemekte konuşulanların ana bağlamından koparılarak servis edilmesi, şık bir tutum değildir. Nezaketsiz bir durumdur. Genel Başkan çok büyük bir demokratik olgunlukla siyasetin gündemini belirlemiştir. Demokrasinin önünde kurulan büyük tuzağı 15 milletvekilini göndererek bozan sayın genel başkanımızdır. Bu mu yanlıştır? Millet İttifakı'nı kurmak mı yanlıştır? Sayın Genel Başkanımız İnce'yi aday yapmıştır. Yanlış bir cumhurbaşkanı adayı mı göstermiştir? Sayın genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Örgütün tabanı ve kamuoyunun vicdanı böyle bir ihsanı büyük bir gönül rahatlılıkla vermektedir. Türkiye'de yerel seçimlerde de partiyi başarıya götürecek anlayışın böyle bir anlayış olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.