Bundan sonra siyasî süreç nasıl işleyecek?

Seçimlerle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Haziran Cuma günü resmi seçim sonuçlarını açıklayacak. Bunun üzerine Meclis takvimi işlemeye başlayacak. TBMM Genel Kurulu 2 Temmuz’da yeni sistemli yeni dönemin ilk toplantısını yapacak. Meclis başkanlık görevini geçici olarak en yaşlı milletvekili üstleniyor. Toplantıda 600 milletvekili yemin ederek, görevlerine resmen başlayacak. Ahval’de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın yemin edeceği gün belirlenecek, parlamenter sistemin son Başbakanı Binali Yıldırım ile 65. hükümetin görevi de bu yeminlerle beraber bitecek. Bunun üzerine Erdoğan 16 bakanlığa atamaya yapacak ve başkan yardımcılarını seçecek. Ardından Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları başlayacak.Milletvekili yemin töreninden sonra TBMM Başkanı ve Başkanlık Divanı için adaylık seçimleri yapılacak.

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