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15 EKİM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

"Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım"

14 Ekim 2018, Pazar 16:20
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batmasına ilişkin yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde teknenin batması sonucu 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşılan ve bir kişinin de sağ kurtulduğu olaya ilişkin yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H, N.S, R.O ve M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 

 

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

"Bunlar bizim gönderdiklerimiz, kaçalım"

Olaydan kurtulan Mıhebat İsmael Ali'nin teşhis ettiği şüpheli A.H'nin emniyetteki ifadesinde, İstanbul'dan otobüsle gelen göçmenleri otobüs terminalinde karşıladığını daha sonra N.S'nin temin ettiği Karabağlar ilçesindeki eve götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyacak araçları temin ettiğini ve göçmenlerin evden çıkışını sağladığını anlatan R.O'nun ise "Olayı haberlerden öğrendim. Görür görmez A.H'nin yanına gittim. A.H'ye olayı anlattım. 'Bunlar bizim gönderdiklerimiz diyerek kaçalım' dedim. O sırada polis ekipleri yakaladı." şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Zanlıların göçmenleri karşıladıktan sonra Foça ilçesine transferlerini kişi başı bin 500 dolara anlaştıklarını söylediği kaydedildi.

Öte yandan olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha arandığı ifade edildi.

Karaburun açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonrasında 6'sı karada, 2'si denizde olmak üzere 8 kişinin cesedine 10 Ekim'de ulaşılmış, kazadan kurtulan bir kadının ifadesi doğrultusunda kayboldukları değerlendirilen 26 kişinin aranmasına başlanmıştı.

AA

Etiketler: izmir, karaburun, göçmen, tekne
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