Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pentagon'dan yapılan YPG'ye silah desteği açıklamasına ilişkin, "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz. Bugün MGK toplantımız da var, birazdan Cumhurbaşkanımızın Grup Toplantısı var. Onların hepsini bir değerlendiririz ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." dedi.

Kalın, Ankara Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaretinin ardından, bir gazetecinin gündeme ilişkin sorusu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Pentagon'dan yapılan YPG'ye silah desteği konusundaki açıklamalara dair soru üzerine Kalın, "Bunların hepsini bir değerlendireceğiz. Bugün MGK toplantımız da var, birazdan Cumhurbaşkanımızın Grup Toplantısı var. Onların hepsini değerlendiririz, ondan sonra açıklamalarımızı yaparız." yanıtını verdi. AA

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