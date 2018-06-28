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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Bunun adı faşizmdir

28 Haziran 2018, Perşembe
TRUMP’A VE YASAĞINI ONAYLAYAN MAHKEMEYE BÜYÜK TEPKİ

Duvara ve yasağa hayır

ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kişi, Trump'ın getirdiği seyahat yasağını onaylayan mahkemeyi “Duvara hayır, yasağa hayır,” “Demokrasiye evet, yasağa hayır” pankartlarıyla protesto etti. Manhattan Belediye Başkanı Brewer: “Bu karar tamamen yanlış. Mücadeleye devam edeceğiz. Asla yorulmayacağız.” New York Belediyesi kamu avukatı James: “Sorun mülteciler değil. Sorun nefrettir. Bu bir beyaz ırkçılıktır. Biz bu değiliz.”

Köleliğe de yasal demişti

Eski Arap Amerikan Derneği Başkanı siyasî aktivist Linda Sarsour: “Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar umurumda değil. Çünkü geçmişte Amerika'daki Japon toplama kamplarının, köleliğin yasal olduğunu söyleyerek yanlış kararlar veren mahkeme de yine bu mahkemeydi. Bu yönetim beyaz ırkçılığı bir bir hayata geçiriyor. Bunun adı faşizmdir.”

17 eyaletten Trump'a dava

ABD'de 17 eyalet, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Trump yönetimine dava açtı.

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Bunun adı faşizm

Amerikalı Müslümanlar ve onlara destek veren diğer gruplar, ABD Başkanı Donald Trump’ın getirdiği seyahat yasağını onaylayan Yüksek Mahkeme’yi protesto etti.

ABD’nin başkenti Washington’da bulunan Yüksek Mahkeme, geniş katılımlı bir protestoya sahne oldu. Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela’yı kapsayan seyahat yasağını Anayasaya uygun bulan Yüksek Mahkeme, yüzlerce Amerikalı Müslüman ile onlara destek veren farklı din ve etnik kökenden Amerikalı tarafından protesto edildi. “Duvara hayır, yasağa hayır”, “Seyahat yasağına hayır”, “Demokrasiye evet, yasağa hayır” ve “Yahudiler sizinle” gibi pankartlar taşıyan kalabalık grup, Trump yönetimi ve Yüksek Mahkeme aleyhinde sloganlar attı. New York Belediyesi kamu avukatı Letitia James, Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın seyahat yasağını onaylamasını, “Burada sorun Müslümanlar değil, sorun mülteciler değil. Sorun nefrettir. Bu bir beyaz ırkçılıktır. Bunun adı faşizmdir” sözleriyle eleştirdi.

Kuzey Kore ve Venezuela’da yasağa katılacak

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın aralarında Müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını Amerikan Anayasası’na uygun bulduğunu açıklamıştı. Mahkeme, kararı 5’e karşı 4 oyla almıştı. Buna göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Libya, Yemen ve Somali’nin yanı sıra Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşları da yeni ABD vizesine başvurularında söz konusu yasağa takılacak. İlk olarak eylül ayında Trump yönetiminin gündeme getirdiği ve orijinal halinde Çad’ın da bulunduğu listede sonraki aylarda güncelleme yapılmış ve Çad “yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle” listeden çıkarılmıştı.

17 eyaletten Trump’a dâvâ

ABD’de 17 eyalet, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin çocuklarını ailelerinden ayıran tartışmalı göçmen politikası nedeniyle Trump yönetimine dava açtı. New York, California ve Washington başta olmak üzere 17 eyalette başsavcılar, Başkan Donald Trump’ın ”yasa dışı ve acımasız” göçmen politikası nedeniyle ABD yönetimini mahkemeye verdi. Seattle Bölge Mahkemesine sunulan 128 sayfalık dava dosyasında, Trump’ın göçmen politikasının ABD Anayasası’ndaki eşit hak, federal iltica ve statü haklarını ihlal ettiği savunuldu. New York Başsavcısı Barbara Underwood da yazılı bir açıklama yaparak, “Çocukları ebeveynlerinden ayırmak insanlık dışı, vicdansızca ve yasa dışıdır. Biz de bunu durdurmak için dava açıyoruz. Trump yönetimi çocukları ebeveynlerinden ayırarak ve onları yüzlerce kilometre uzağa göndererek bu çocuklarda çok büyük bir travmaya neden oldu. Bizim ülkemiz bu değil. Trump yönetiminin anayasayı ve haklarımızı baltalamasına seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler: abd, trump, mahkeme, dava
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