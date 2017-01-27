Burada yargılanacaklar

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 267 sanığın yargılamasının yapılacağı 654 kişi kapasiteli duruşma salonu yenilenerek hazır hale getirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsünde, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülerin detaylı ve titiz bir şekilde yaklaşık 45 günde çalışmalarını bitirdiği salon, davanın rahatlıkla yürütülüp izlenebileceği teknolojik donanımlarıyla dikkati çekiyor.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, 267 sanığın yargılanacağı duruşma salonu, 270 sanık, 202 avukat, 162 izleyici ve 20 basın mensubu olmak üzere 654 kişi kapasiteli olacak şekilde düzenlendi.

Darbe girişimine ilişkin İzmir'de 30 Ocak Pazartesi günü başlayacak ilk davanın görüleceği 750 metrekarelik alana sahip salona tutuklu sanık, hakim ve savcı ile izleyici olmak üzere üç bölümden giriş sağlanacak.

Salona LED ekranlar yerleştirildi

Profesyonel ses ve görüntü sistemleri, mahkeme üyeleri masalarında LCD monitörler, gizli tanık ses ve görüntü sistemi, farklı şehir veya lokasyonlardaki mahkemelerle iletişimi sağlayacak Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) gibi teknik cihazlarla donatılan salonda, Türkiye'de ilk defa, bir duruşma salonuna yerleştirilen yaklaşık 17 metrekarelik iki LED ekranla, söz isteyen kişilere otomatik olarak dönecek kameralarla görüntünün, duruşmayı takip edenlerce rahat bir şekilde izlenmesi kolaylaştırılacak.

Duruşma salonunu, çevresini, kampüs nizamiye kapısı ile otoparkı 24 saat gözetleyecek gece ve gündüz en kaliteli görüntüyü verecek şekilde 58 kamera ile olası olaylar kayıt altına alınacak.

Hakim, savcı, katip, baro, jandarma ve basın odaları ile kafeteryanın da bulunduğu bölümlerin zemin ve duvar döşeme çalışmaları sona ererken, tutukluların salona güvenli bir şekilde getirilmesi için 38 metrelik geçiş tüneliyle, 7 bölümden oluşan nezarethane ile nizamiye binası hükümlülerce inşa edildi.

Bu arada, duruşma boyunca itfaiye ve ambulans araçları hazır bekletilecek.