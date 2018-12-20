Gökova Körfezi’ne yapılan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu dolayısıyla bölge sakinlerinin arazileri için kamulaştırma kararı verildi. Vatandaşlar ise ‘Burası para ile değişilmez’ dedi.

Gökova Körfezi’ne yapılan Cumhurbaşkanlığı yazlık konutu dolayısıyla bölge sakinlerinin arazileri için kamulaştırma kararı verildi. Sivil toplum örgütleri ve halk, Okluk Koyu’nun turizme kapatılmasından kaygı duyuyor. “Burası para ile değişilmez.” Bu sözler, dört odalı Cumhurbaşkanlığı yazlık konutunun genişletilmesi istemiyle, konuta ait arazinin etrafındaki arazileri hakkında kamulaştırma kararı alınan yaklaşık 20 vatandaştan biri olan Turgut Yücel’e ait. Yaklaşık bir buçuk yıl önce Gökova Körfezi’ndeki bu arazide ilk çalışmalar başlamış ve incelemelerin yapılmasının ardından dört metreyi bulan yüksek duvarlar örülmüştü. Bölgenin koruma statüsü düşürüldükten sonra imar planları değiştirilmiş ve böylelikle inşaat için uygun yasal zemin hazırlanmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris Kaymakamlığı tarafından hak sahibi vatandaşlara “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak amacıyla kamu yararı kararı alınmıştır” ifadesiyle resmî yazı yollandı ve hak sahipleri, arazilerinin bedeli için pazarlık yapmak üzere kaymakamlığa davet edildi. Hükümetin aldığı kamulaştırma kararı kapsamında vatandaşlarla pazarlıklar başladı. Bölge sakinleri dâvâ açmak konusunda kararlı.

Kamu yararı bunun neresinde?

Okluk Koyu’nda işletmesi bulunan ve kamulaştırma kararı alınan 11 dönümlük arazisi dedesinden kalan 55 yaşındaki Turgut Yücel, arazisinden vazgeçmeyeceğini, hukuk mücadelesi vereceğini söylüyor.

Yücel, “Biz Gökova’nın kalesiyiz. Dünyanın her yerinden insanlar buraya geliyor. Onları ağırlıyoruz. Ne teklif ederlerse etsinler, parası ne olursa olsun hukuki itirazda bulunacağım” diyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) 27’inci Dönem Muğla Milletvekili olan Süleyman Girgin de Okluk Koyu’nda neler olup bittiğini, soru önergesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sorduğunu, ancak şu ana kadar bir cevap alamadığını belirtiyor. DW’nin haberine göre Girgin, “Yazlık Saray” olarak nitelendirdiği konutun bulunduğu koyun Türkiye’nin en önemli mavi yolculuk hattı üzerinde olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Kaptan Cousteau bile Okluk Koyu için ‘Yeryüzündeki cennet’ demiş. Cumhurbaşkanı ailesiyle tatil yapacak diye milleti yerinden yurdundan etmenin neresinde kamu yararı var?”