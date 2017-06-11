Burhan Kuzu’dan 'kopyala yapıştır' tweet

Kuzu, vefat eden öğretmen Aybüke Yalçın'ın ardından bir "teröre lanet" mesajı paylaştı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün PKK'nın düzenlediği belirtilen saldırıda vefat eden 8 aylık öğretmen Aybüke Yalçın'ın arkasından bir mesaj paylaştı. AKP'li Burhan Kuzu da bir gün sonra aynı mesajı paylaştı. Önceki gün, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK’lıların düzenlediği belirtilen saldırının ortasında kalan, sekiz aylık müzik öğretmeni Aybüke Yalçın, kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayınladığı mesajında, "Karnelerin alındığı günde, çiçeği burnunda bir öğretmen Aybüke Yalçın'ı aramızdan alan, onu hayallerinden koparan teröre lanet olsun!" dedi. Kılıçdaroğlu bu mesajı, 9 Haziran saat 18:24'te yayınladı. Bir gün sonra da AKP'li Burhan Kuzu aynı mesajı yayınladı. Kuzu'nun noktalama işaretlerini de olduğu gibi alması dikkat çekti.

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