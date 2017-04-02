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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bursa, Bediüzzaman'ı yad ediyor...

02 Nisan 2017, Pazar 12:20
Büyük İslâm Alimi-Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin vefat yıldönümü münasebetiyle yurtiçi ve yurtdışında birçok program gerçekleştirilmektedir.

Bu doğrultudaki programlardan birtanesi olarak, Bursa’da Yeni Asya Derneği tarafından Ulu Cami’de 2 Nisan 2017 Pazar günü icra edilen Bediüzzaman Mevlidine büyük bir katılım oldu.

Gazetemiz Yazarlarından Mustafa Öztürkçü de konuyla ilgili olarak kaleme aldığı 29 Mart Çarşamba tarihli 'Bediüzzaman Bursa Mevlidi' başlıklı yazısında, Bediüzzaman ve Risale-i Nur'un önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer vermişti:

''Telif ettiği eserleriyle ülkemizin medarı iftiharı olan Bediüzzaman, milyonlarca insanın imanının kurtulmasına vesile olmuştur. Dünya kurulduğundan bu yana devam edegelen iman küfür mücadelesinde, iman cephesinde, bir hareket olan Said Nursî Hazretleri’nin gayret ve faaliyetleri, ülkemiz ve insanımızın doğru İslâmı anlamada projektör vazifesini deruhte etmiştir. Yeni nesilleri tehdit eden küfür ve imansızlık zehirine karşı, iman nurunun taptaze esaslarıyla, gönüllere İslâmın nurunu yayarak, “Ümitvar olunuz!” müjdesinin tahakkuku yolunda ümit dolu, adımlarla devam etmiştir. 

İslâmı, bir bütün olarak anlama ve anlatma maksadıyla telif edilen bu eserler, akıl, kalp ve ruhların tasvibine mazhar olmuştur.

Bu duygu ve düşünceler içinde, 2 Nisan 2017 tarihinde Bursa Ulu Camii’inde düzenlenecek mevlidde kucaklaşmak ümidiyle...'' 

21 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Bediüzzaman Mevlidi ile ilgili haberi okumak ve fotoğrafları görmek için tıklayınız:

Bursa’da Bediüzzaman Mevlidi coşkusu

Haber Merkezi

Etiketler: bursa, bediüzzaman mevlidi
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