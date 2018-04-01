Bursa Bediüzzaman Mevlidinde buluşalım

​Bursa Yeni Asya Derneği, Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya’nın düzenlediği, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere bütün Mü’minler için okutulacak Mevlid, bugün Bursa Ulu Cami’de saat 12.00’de başlayacak.

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