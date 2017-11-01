Bursa Belediye Başkanlığı görevine gelecek isim belli oldu

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın emriyle Bursa Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Recep Altepe'nin koltuğuna, yine Erdoğan'ın emriyle İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş oturacak.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın emriyle Bursa Belediye Başkanlığı'ndan istifa eden Recep Altepe'nin koltuğuna, yine Erdoğan'ın emriyle İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş oturacak. Hürriyet'in aktardığı habere göre, Bursa’da AKP İl Teşkilatı tarafından yapılan temayül yoklaması ve çeşitli araştırmalarla Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlendi. Yarın yapılacak seçim öncesi bugün İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım belediye başkanları AK Parti Genel Merkezine çağrıldı. Yapılan görüşmelerin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali akşam 17.00 sıralarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giderek Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından Bursa'nın yeni başkan adayı Alinur Aktaş olarak belirlendi. Yarın saat 15.00'te yapılacak meclis toplantısıyla yeni başkan seçimi yapılacak. CHP başkanlık için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Büyükşehir Meclisi'nde 70 AKP, 13 CHP, 13 MHP, 1 Demokrat Parti, 3 de bağımsız üye bulunuyor.

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