Bursa'da Bediüzzaman coşkusu...

​Bursa Yeni Asya Derneği, Risale-i Nur Enstitüsü ve Yeni Asya’nın düzenlediği, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere bütün Mü’minler için okutulan Mevlid, bugün Bursa Ulu Cami’de saat 12.00’de başladı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin vefatının 58. yıldönümünde Bursa Yeni Asya Vakfı tarafından düzenlenen ‘Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı’ paneli Cumartesi akşamı yapılırken, bugün de Bursa Ulu Camiinde okunan Bediüzzaman Mevlidine Anadolu’nun her köşesinden katılan uhuvvet ve muhabbet sevdalıları, Müslümanların birliği için ellerini semaya açtı.

Çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılımın gözlemlendiği geleneksel hale gelen Bediüzzaman Mevlidimize büyük bir coşkuyla idrak edildi...

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Bursa Bediüzzaman Mevlidi https://t.co/MoySOewOUZ — Yeni Asya Gazetesi (@yeniasya) 1 Nisan 2018

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Geçen sene gerçekleştirilen Bursa Bediüzzaman Mevlidinden fotoğraflar