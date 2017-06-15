Bursa'da operasyon: Çok sayıda doktor gözaltında

Bursa'da, Gülen Hareketine yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de yer aldığı 16 doktor gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu Hastaneleri Birliği ile sağlık ocaklarında doktor olarak çalışırken meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 21 doktor hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 doktor gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 5 kişi aranıyor. AA

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