Bursa'nın yeni belediye başkanı belli oldu

Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş seçildi.

BURSA Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine görevinden istifa eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin yerine İnegöl Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş'ı seçti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Büyükşehir Belediye Başkanları arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçtiğimiz hafta pazartesi günü görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Altepe'nin istifasının ardından bugün toplanan Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri yeni Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçti. CHP'li meclis üyeleri yaşanan tartışmanın ardından aday göstermediklerini belirtip meclis salonunu terketti. Yapılan konuşmaların ardından üyeler başkanlık için oylarını kullandı. MHP'nin de desteğini alan AK Parti'nin adayı Alinur Aktaş, aldığı 75 oy ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 70, CHP'nin 13, MHP'nin 13, DP'nin 1 üyesiyle 3 de bağımsız üye bulunuyor.

YENİ BAŞKAN, ÜYELERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bursa Büyükşehir Beldiye Başkanlığı'na seçilen AK Partili Alinur Aktaş, kendisini bu göreve seçen meclis üylerine teşekkür etti. Konuşmasında, Bursa'ya hizmet etmiş belediye başkanlarına ve 'Ustam' dediği Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından İnegöllü Hikmet Şahin'e teşekkür eden Aktaş, kullanılan 84 oyun 75'ini alarak bu göreve seçildi.

ALİNUR AKTAŞ KİMDİR?

1970 Bursa İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini İnegöl'de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Uzun yıllar mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi. Alinur Aktaş, İngilizce ve Arapça biliyor. Aktaş, evli ve 2 çocuk babası.

AA - DHA