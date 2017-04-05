Bursa Paneli’nde ‘Hukuk ve Adalet’ konuşuldu

Bediüzzaman Haftası faaliyetleri Bursa’da “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde Din, Devlet ve Cemaat” konulu panelle devam etti.

Bediüzzaman Haftası dolayısıyla düzenlenen faaliyetler Bursa Yeni Asya Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan Risale-i Nur’a göre “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde Din, Devlet ve Cemaat” konulu panelle devam etti.

Panele Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Orhan Kaşlıoğlu, Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Risale-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun ve Yeni Asya Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Ahmet Battal katıldı.

İslam Âleminin her yanından feryatlar yükseliyor

Adalet-i mahza ilkesini hatırlatan Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, konuşmasında, “Bir masumun Hakkı, Bütün Halk için dahi iptal edilmez. Ne yazık ki İslâm âleminin her yanından feryatlar yükseliyor. Bundan yine bu gençliğin imanına, bu memleketin geleceğine kasteden zındıka komiteleri istifade ediyor. Bu devleti yönetenlere “bir masumun hakkı, bütün halk için dahi iptal edilmez” şeklindeki “Adalet-i mahza” ilkesini hatırlatıyor ve bu programların hukukun üstünlüğü ve adalet arayışlarına vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlıyorum” dedi.

Taklitten, tahkiki imana

Risale-i Nur’a göre “Hukukun Üstünlüğü ve Adalet Ekseninde Din, Devlet ve Cemaat” konulu panelin açılış konuşmasını Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Orhan Kaşlıoğlu yaptı. Kaşlıoğlu, “Esas itibariyle vazifemiz taklidi olan insanların imanlarını tahkiki hale getirmek ve dış ülkelere seyahat edelere pasaport verdikleri gibi, ahiret seyahatine doğru yolcu olan insanlara da kabirden, berzahtan, haşirden ve sırat köprüsünden geçebilecekleri iman pasaportunu alabilmeleri için çalışıyoruz.

Asayişin manevÎ bekçileri

Panelin konuşmacılarından olan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Bediüzzaman Haftası kapsamında düzenlenen panellerimizin iptal edilmesindeki sözde gerekçeleri sayarak, “Eğer keyfilik, hukuksuzluk ve bunları alışkanlık haline getiren bir zihniyet bizleri sakıncalı ilân ediyorsa bu bizim için bir şereftir” diyerek söze başladı. Güleçyüz, “Yeni Asya olarak düzenlediğimiz toplantılarda güvenlik diye bir gerekçenin önümüze sürülmesi kadar tuhaf bir şey olamaz. Yeni Asya’nın yapmış olduğu faaliyetlerde bugüne kadar hiçbir güvenlik problemi çıkmamıştır. Yeni Asya mensupları, Nur Talebeleri asayişin manevî bekçileridir” şeklinde konuştu.

28 Şubat’ın en zorlu zamanlarında bile faaliyetlerimizi yaptık

Güleçyüz, “Bundan 4-5 sene evvel, yine bir toplantımız vardı ve toplantıya katılanlar arasında iktidar partisinin il başkanı da vardı. Toplantı bittikten sonra bana bir not gönderdi, notta diyor ki; “Siz, bizim sağladığımız özgürlük ortamı sayesinde bu faaliyetleri yapabiliyorsunuz.” Eğer toplantı bitmemiş olsaydı ona şu cevabı verecektim, “Biz Yeni Asya olarak 28 Şubat’ın en zorlu zamanlarında bile faaliyetlerimi yaptık ve hiçbir şey bizi engelleyemez.” AKP’nin bize sunduğu bir şey yok ve bu notun bana iletilmesinden 4-5 sene sonra geldiğimiz durum ortada” ifadelerini kullandı.

Çok ağır mağduriyetler var

OHAL kararnameleriyle işinden atılan, ihraç edilen, gözaltına alınan, tutuklananların olduğunu hatırlatan Güleçyüz, “Yakınları, akrabaları, bu durumda olan insanlar var. Bursa dahil her yerde feryatlar yükseliyor. Ortada kalan çocuklar var. Ömrünü mesleğine verip bir gecede işsiz kalanlar var. Çok ağır mağduriyet üreten sürecin içinden geçiyoruz. Topyekûn bir toplumsal dayanışmayla darbeye karşı tavrımızı koyduk millet olarak. Ama 5 gün sonra ilân edilen OHAL ile birlikte peş peşe çıkarılan kararnamelerle toplumdaki darbeye karşı ortak tavrı gölgeleyen, zedeleyen, haksızlıklar ve zulümler çok yoğun bir şekilde gündeme gelmeye başladı. OHAL’in sıkı yönetimden bir farkı yok” şeklinde konuştu.

Gücün yetiyorsa insanlıktan fikri, düşünceyi kaldır

Risale-i Nur Enstitüsü Sekteri Ahmet Dursun sözlerine Namık Kemal’in mısralarıyla başladı: “’Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet./ Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten./ Ne mümkün zulüm ile bid’ad ile imha-yı hürriyet./ Çalış idrak-ı kaldır muktedirsen ademiyetten.’ Yani zulüm ve bid’ad ile hürriyetin imha edilmesi mümkün değildir. Eğer gücün yetiyorsa insanlıktan fikri, düşünceyi kaldır.”

Hak ve hakikat susturulamaz

Dursun sözlerine şöyle devam etti: Hak ve hakikati susturmak isteyenler, maalesef çeşitli vesilelerle farklı yollara başvuruyorlar. Ancak biz hepimiz biliyoruz ki, güneş üflemekle sönmez ve hiçbir şekilde hak ve hakikat susturulamaz. Yeni Asya Cemaati de her zaman hakkı ve hakikati seslendiren bir cemaat olarak tarih sahnesinde yerini almış ve almaya da devam edecek inşallah.

Müslüman ülkeler İslamiyet’i yaşamıyor

Türkiye dünya hukuk endeksinde 99.sırada. İnsan hakları ihlâllerinin en çok yapıldığı ülkeler maalesef İslâm ülkeleri. Bediüzzaman Hazretleri’nin dediği gibi, “felek tersine dönmüş.” İnsanın aklına hemen şu soru geliyor, bizler ne kadar Müslüman’ız? Bundan birkaç yıl önce dünyadaki ülkelerin İslâmî noktasında bir endeks yayınlandı. Dünya ne kadar Müslüman? En Müslüman ülke hangisi? İslâmî kriterler göz önünde bulundurularak hukuk, yönetim, iktisat, insanî ve politik haklar gibi kriterler bazında 208 ülke sıralandı ve ilk 100 de İslâm ülkesi yok. Türkiye ise 103.sırada.

Hürriyet yoksa gelişmede, yenilikte yoktur

Hürriyetin olmadığı zeminlerde gelişme bekleyebilir miyiz? Hür düşüncenin gelişmediği zeminlerde bilimsel gelişmelerden söz edebilir miyiz? Fikirlerin serbestçe söylenemediği yerlerde hangi projeden söz edebiliriz? Hürriyet yoksa gelişme de yoktur. Hürriyet yoksa yenilikte yoktur. Hürriyet yoksa terakki de yoktur. Hürriyet yoksa istibdadın hegemonyası vardır. Bu yüzden Üstad Hazretleri bizi geri bırakan hastalık arasında çeşit çeşit sair hastalık gibi her tarafa bulaşan, yayılan istibdadı sayıyor. Üstad bu yüzden, ‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam’ diye feryat ediyor.”

Tek adamlık demokrasiye götürmez

Yeni Asya Gazetesi Yazarı ve Akademisyen Prof. Dr Ahmet Battal ise “İstanbul’da Basın İlân Kurumu’nun dört duvarı evet levhalarıyla giydirilmiş. Hürriyet ortamını bununla anlatmak yeterli olur her halde” şeklinde ifadeleriyle konuşmasına başladı. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü’nün tek adamlık dönemine döndüğümüzü iktidar partisinin, milletvekillerinden, bakanlarından başka Cumhurbaşkanı da itiraf etti. Bu kadar net bilgiden sonra hâlâ bazı arkadaşlarımız nasıl oluyor da bu anayasaya teklifi Türkiye’yi demokraside daha ileri bir noktaya taşıyabilecek diyebiliyor?

Senin çocuğun dışarıda benimki içerde bu nasıl iş?

Eskiden seçim ve referandumlarda siyasî partiler sokak sokak, esnaf esnaf gezerlerdi. Peki bu dönem AKP’yi sokağınıza, işyerinize geldiğini gördünüz mü? diye soran Battal, “Niye yoklar? Miting meydanı yeter diyorlar, fakat sokakta yoklar. Sebebi ne biliyor musunuz? Sokağa çıkan AKP’li siyasetçiye sokaktaki esnaf, komşu diyor ki: Benim çocuğumla senin çocuğun maklubeyi beraber yedi. Seninki dışarıda benimki içerde bu nasıl iş? Eğer biz bu şekilde yapılmış bir referandumu seçim alacaksak 50 sene sonra dünya yerinde dururda, geri dönüp baktığımızda ne 46 seçimlerini ne başka seçimleri, emin olun 16 Nisan 2017 referandumunu hatırlayacağız.

Bir cemaat mensubuna terör örgütüne üye olmuşsun diyemezsiniz

Bugün yürürlülükteki ceza kanununun mimarî İzzet Özgenç twitter’daki paylaşımlarında “FETÖ” davaları ile ilgili olarak söylediği en önemli husus şu; “Bir kişinin terör örgütü üyesi olabilmesi için ve bundan dolayı cezalandırılabilmesi için üye olduğu grubun terör örgütü olduğunu yani terörist hedefler içersinde bulunduğunu bilmesi ve o hedefe ulaştıracak araç suçlarına ortak olmak niyetiyle hareket etmesi lâzım. Bir cemaate mensup olduğunu zanneden bir kişiye sen terör örgütüne üye olmuşsun diyemezsiniz” şeklinde konuştu.

Haber: Kübra Ünüvar