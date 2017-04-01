Bursa paneli Yeni Asya Derneği salonunda

Bursa panelimizin “güvenlik” ve "sakıncalı isimler" gerekçesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin salon iptalinin ardından yeni “adres”i belli oldu. Panelimiz, Alipaşa Mah., Konuralp Cad., 2. Bahçe Sk., No: 6’da bulunan Yeni Asya Derneği Salonunda...

Panelimiz Twitter Yeni Asya Sosyal Medya hesabı üzerinden canlı yayınlanacaktır... Panelimizin yayınlanacağı Yeni Asya Sosyal Medya hesabına ulaşabilmek için tıklayınız: https://twitter.com/YeniAsyaSM

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