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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Bursa’ya bahar Nurlarla geldi

08 Nisan 2017, Cumartesi
Risale-i Nur Külliyatı tanıtım çalışmaları bütün yurtta devam ediyor. Bursa’da da yerini alan tanıtım ilanları baharla birlikte yeşillenen Bursa’da çiçek açtı.

Risale-i Nur Külliyatı’nın tanıtım ilânları Anadolu’ya ışık saçmaya devam ediyor. Birçok  bölgede yerlerini alan ilânlar Bursa sokaklarını da süslemeye başladı.

Türkiye genelinde bir kaç aydır süren Risale-i Nur reklâm kampanyası 31 şehirde sürdürülürken, Risale-i Nur ilânları şimdi de Bursa’daki reklâm panolarında, otobüs duraklarında ve billboardlarda  yerini aldı. Otobüs duraklarını süsleyen Risale-i Nur reklâmları Bursalıların dikkatini Risale-i Nurlara ve Bediüzzaman’a çekmeyi başarıyor. 

Nur hizmeti yaygınlaşıyor

Bu Nurlu reklâmlar Bursa’nın birçok noktasında Bursalılarla buluşurken vatandaşlardan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Nur hizmetinin yaygınlaşması ve tanıtılması amacı taşıyan bu ilanlar tüm Türkiye’ye baharla birlikte huzur ve güzellikler getirmesi umuduyla bölge temsilciliklerinin özverili çalışmaları neticesinde cadde ve sokaklarda yerlerini alıyor.

İstanbul – Yeni Asya 

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Etiketler: risalei nur
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