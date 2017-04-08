Bursa’ya bahar Nurlarla geldi

Risale-i Nur Külliyatı tanıtım çalışmaları bütün yurtta devam ediyor. Bursa’da da yerini alan tanıtım ilanları baharla birlikte yeşillenen Bursa’da çiçek açtı.

Risale-i Nur Külliyatı’nın tanıtım ilânları Anadolu’ya ışık saçmaya devam ediyor. Birçok bölgede yerlerini alan ilânlar Bursa sokaklarını da süslemeye başladı.

Türkiye genelinde bir kaç aydır süren Risale-i Nur reklâm kampanyası 31 şehirde sürdürülürken, Risale-i Nur ilânları şimdi de Bursa’daki reklâm panolarında, otobüs duraklarında ve billboardlarda yerini aldı. Otobüs duraklarını süsleyen Risale-i Nur reklâmları Bursalıların dikkatini Risale-i Nurlara ve Bediüzzaman’a çekmeyi başarıyor.

Nur hizmeti yaygınlaşıyor

Bu Nurlu reklâmlar Bursa’nın birçok noktasında Bursalılarla buluşurken vatandaşlardan olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor. Nur hizmetinin yaygınlaşması ve tanıtılması amacı taşıyan bu ilanlar tüm Türkiye’ye baharla birlikte huzur ve güzellikler getirmesi umuduyla bölge temsilciliklerinin özverili çalışmaları neticesinde cadde ve sokaklarda yerlerini alıyor.

İstanbul – Yeni Asya

***

Konuyla benzer içerikler:

Risale-i Nur’u niçin çok okumalıyız, Risale-i Nur, neden bu asra bakan bir tefsirdir?

Risale-i Nur eserleri, muhtevası, telif ediliş tarzı, dili ve düzeni itibariyle diğer İslâmî eser ve tefsirlerden farklıdır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/risale-i-nur-u-nicin-cok-okumaliyiz_414017

Mehmet Akif: En büyük âlim odur ki; İşaratü’l-İ’caz’ı anlasın...

Mehmet Akif Ersoy'un Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi ve Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile ilgili değerlendirmeleri Risale-i Nur'un muhteva ve mesajının anlaşılması noktasında oldukça önem taşımaktadır.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/mehmet-akif-en-buyuk-alim-odur-ki-isaratu-l-i-caz-i-anlasin_419602

Doğru İslâmı anlama projesi: Medresetü’z - Zehra

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/halil-elitok/dogru-islami-anlama-projesi-medresetu-z-zehra_389766

Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulduğu bir Bediüzzaman Üniversitesi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/din-ve-fen-ilimlerinin-birlikte-okutuldugu-bir-bediuzzaman-universitesi_370309