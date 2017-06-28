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28 HAZİRAN 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Buruk bayramda Nur bizi teselli etti

28 Haziran 2017, Çarşamba
Gazetemiz çalışanı Nur Ener Kılınç 120 gündür tutuklu bulunduğu cezaevinde ilk kez bir bayram geçirmek zorunda kaldı.

Nur, bayram dolayısıyla ailesiyle açık görüş gerçekleştirdi. Çalıştığı için haftalık görüşlere katılamayan ablası Rana Ener görüşle alâkalı izlenimlerini ve Nur’un durumu hakkında bilgi verdi.

İlk defa tüm ailenin aynı anda görüş gerçekleştirebildiğini anlatan Rana Ener, “İlk defa dördümüz bir araya gelip görüşe girdik. Bizi bir arada gördüğüne çok sevindi tatil günlerimizi birlikte geçirdiğimizi anlattık. Nur olmadan onun gelin evinde ağırladığımız misafirleri oldu. Anlattık hepsine sevindi tabi buruk bir şekilde. Hep kendinden daha kötü durumda olanlardan, ailesinin gelme gitme imkânı olmayan mahkumlardan bahsetti. Bize de öyle teselli verdi” dedi. 

 

Koğuşu değişecekmiş

Nur’un yazılarına, okumalarına, ezberlerine devam ettiğini söyleyen abla Ener, “Babam terörist yetiştirmedi’ kitabı bitmiş. İkinci kitaba başlamış. Bu kitabın da içeriği gönderemediği ulaştıramadığı mektuplardan bir derleme düşünüyormuş. Kitap basılmasa bile çocuklarımıza tarihe gecen bu zulümleri yaşananları aktarmak olur dedi. Koğuşu değişecekmiş. Benim için iyi olur farklı insanlar tanırım dedi. Her durumu mesleğine bir katkı olarak görüyor. Bazı sağlık sorunları olmuş bu yüzünden doktora gitmiş. Düzenli olarak psikoloğa gidiyormuş. Doktora kelepçeli götürüyorlarmış bu muameleye çok içerliyor.” 

 Bu günler de geçecek elbet 

Abla Ener, “Görüşte bazı kurallar çerçevesinde konuşuyoruz. Aramızda masa oluyor sarılmak istiyoruz zor oluyor. Bizim yanımızda gardiyanlardan bir uyarı gelir diye çok hassaslaşıyor. Son dakikalar esiyle baş başa bıraktık. O an benim için çok kotuydu tek kavuştukları an o kalabalıkta o 5 dakika. Ama çok şükür rabbim böyle sağlam bir sevgiyi onlara nasip ettiği için. Bu günler de geçecek elbet” şeklinde ifadelerle duygularını anlattı. 

Etiketler: nur ener
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