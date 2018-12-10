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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Bütçe görüşmeleri başladı: 'Personel ödemeleri 294 milyar liraya yükseldi'

10 Aralık 2018, Pazartesi 13:42
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumunu yapıyor.

TBMM Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

 

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

 

Toplantıda bugün, daha önce alınan karar gereğince, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın ilk gün görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Albayrak: Enflasyonla mücadelede güçlü bir performans yakalayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bütçeyle ilgili sunumuna başladı.

Albayrak, kasımdan sonra aralık ayında da enflasyonla mücadelede güçlü bir performansın yakalanacağına inandığını söyledi.

2018 yılında cari açığın 36 milyar doların altına inmesini beklediklerini ifade eden Albayrak, "Ağustos ve eylül aylarında verilen cari fazlalardan sonra ekim ve kasım aylarında da cari fazla vereceğimizi hep beraber göreceğiz." dedi.

'Personel ödemeleri 294 milyar liraya yükseldi'

Albayrak, personel harcamalarıyla ilgili olarak da "Personel ücretlerine 2019 yılı içerisinde yansıtılacak olan enflasyon farkı ödemeleri ile 2018 yılında kadroya geçen taşeron işçilerin ücret ödemeleri nedeniyle personel giderleri yüzde 35,6 artarak 216 milyar 570 milyon liradan 293 milyar 678 milyon liraya yükselmiştir." şeklinde konuştu.

Bütçe görüşmeleri, aralıksız 12 gün sürecek, 21 Aralık'ta sona erecek.

AA

Etiketler: tbmm, albayrak
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