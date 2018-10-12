Bütçede en büyük pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verildi

Bütçe ödenek teklif tavanı en yüksek kamu idaresi 388.9 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığı olurken, Milli Eğitim Bakanlığı 113.8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı.

Orta Vadeli Mali Plan'da (2019-2021) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 388 milyar 945 milyon 962 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 113 milyar 813 milyon 13 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 103 milyar 91 milyon 801 bin lira ödenek tavanıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığı'na 48 milyar 335 milyon 381 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 46 milyar 462 milyon 303 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 33 milyar 676 milyon 247 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ödeneği 23 milyar 712 milyon 275 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 19 milyar 604 milyon 133 lira, Adalet Bakanlığı ödeneği ise 17 milyar 78 milyon 73 bin lira oldu.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Orta Vadeli Mali Plan'da, özel bütçeli idarelerin 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 16.7 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 9.2 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 3.3 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 3,1 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,2 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2019 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle oldu:

Cumhurbaşkanlığı 2.818.899.000

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.748.982.000

Anayasa Mahkemesi 69.959.000

Yargıtay 595.593.000

Danıştay 182.320.000

Sayıştay 367.378.000

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.157.761.000

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 32.341.000

Diyanet İşleri Başkanlığı 10.445.979.000

Devlet Arşivleri Başkanlığı 91.211.000

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 120.527.000

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 238.022.000

İletişim Başkanlığı 344.531.000

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 1.406.671.000

Adalet Bakanlığı 17.078.073.000

Milli Savunma Bakanlığı 46.462.303.000

İçişleri Bakanlığı 8.572.166.000

Jandarma Genel Komutanlığı 19.604.133.000

Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676.247.000

Sahil Güvenlik Komutanlığı 869.313.000

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.307.541.000

Dışişleri Bakanlığı 4.635.760.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı 388.945.962.000

Gelir İdaresi Başkanlığı 3.770.394.000

Milli Eğitim Bakanlığı 113.813.013.000

Sağlık Bakanlığı 48.335.381.000

Devlet Personel Başkanlığı 36.020.000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2.044.280.000

Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.168.578.000

Hakimler ve Savcılar Kurulu 76.849.000

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103.091.801.000

Avrupa Birliği Başkanlığı 560.728.000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.544.238.000

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2.573.286.000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.113.861.000

Ticaret Bakanlığı 5.689.948.000

Gençlik ve Spor Bakanlığı 16.474.681.000

Tarım ve Orman Bakanlığı 23.712.275.000

Türkiye İstatistik Kurumu 408.907.000

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 416.750.000

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 13.601.406.000

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 885.204.068.000