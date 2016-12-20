"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Büyükelçinin öldürüldüğü serginin sahibi o anları anlattı

20 Aralık 2016, Salı 12:20
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un uğradığı silahlı saldırı sonucu öldüğü serginin sahibi o anları anlattı.

Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem Gazetesi’ne röportaj veren gezgin ve fotoğraf sanatçısı Timur Özkan yaptığı açıklamada, olaydan derin üzüntü duyduğunu söyledi. Özkan, “Biz, Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerini küçük bir katkı olur diye sergiyi organize ettik. Ama maalesef en kötüsü oldu üzüntümüz büyük. Sevenlerine, ailesine ve Rus halkına başsağlığı diliyorum” dedi.

Halen yaşadıklarının etkisinde olduğunu da ifade eden Özkan, o anları şöyle anlattı:

“Bir süre önce Moskova’da Türkiye resimleriyle ilgili RTİB’in sponsorluğunda bir sergi açtım. Onun devamı olarak da Ankara’da Rusya fotolarını yayınlayalım dedik. Çankaya Belediyesi de salon tahsisinde bulundu ve bu sergiyi organize ettik.”

Ev gezmesine gelmiş gibiydi

“Bütün gün oradaydım. Sergi ile ilgili son kontrolleri yapıyordum. Akşam üzeri saat 18.00 gibi Sayın Büyükelçi Andrey Karlov ve eşi geldi. Kapıda Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsüm Borguner ile karşıladık. Çok samimi bir hali vardı böyle ev gezmesine gelmiş gibiydi, yüzü gülüyor, neşeliydi.

Daha sonra sergi ile ilgili tören başladı. Önce ben kısa bir hoş geldin konuşması yaptım. Sonra Gülsüm hanım konuştu. Daha sonra Büyükelçi Karlov kürsüye çıktı, konuşmaya başladı.

Her şey olağan ve güzel geçiyordu. Bu arada saldırgan Büyükelçi konuşurken arkaya geçti. Daha önce arkada kimse yoktu. Koruma diye düşündük. Birden bire silahını çıkardı ve 4-5 el ateş etti. Büyükelçi yere düştü. Bizler de kendimizi yere attık.

Saldırgan elinde silaha çevreye tehditler yağdırarak, Suriye ve Halep hakkında bir şeyler söyledi.

Ancak polis geç geldi. Saldırgana “teslim ol” filan dediler. Sonra ateş başladı. Yaklaşık bir saat sonra terörist vuruldu. Yerde yatan Büyükelçi de hastaneye kaldırıldı.”

DHA

Okunma Sayısı: 496
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    MEB'de 2 bine yakın personel açığa alındı

    1 Ocak 2017'den itibaren başlıyor

    Kremlin'den Ankara'ya uyarı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.