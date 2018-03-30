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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor

30 Mart 2018, Cuma
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ByLock dolayısıyla ‘terör örgütü üyeliği’nden verilen hapis cezasını ‘yeterli araştırma yapılmadığı’ gerekçesiyle bozduğu öğrenildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Samsun’da bir sanığa ByLock dolayısıyla ‘terör örgütü üyeliği’nden verilen hapis cezasını ‘yeterli araştırma yapılmadığı’ gerekçesiyle bozdu. ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen binlerce örgüt mensubu hakkında soruşturmalar açıldı. Bu dâvâlardan biri de Samsun’da görüldü. Habertürk’ün haberine göre, ByLock kullandığı iddia edilen Ç.Ç. hakkında ‘silâhlı terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle dâvâ açıldı. Sanık 7 yıl hapse çaptırıldı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi’nin de onadığı karar, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire mahkûmiyet kararını bozdu. 

Çok sayıda ByLock mahkûmiyet kararı bozuldu

Sanığın ByLock kullanıcısı olduğunu kabul etmediğine işaret edilen kararda, özetle şu ifadeler yer aldı: “... İlgili birimlerden (BTK, emniyet) ayrıntılı ByLock tesbit ve değerlendirme raporu ile HİS (CGNAT) sorgu kayıtları getirilip değerlendirilerek, sanığa sorulduktan sonra karar verilmesi gerekirken, sanığın ByLock kullanıcısı olduğuna dair yetersiz ByLock CBS (savcılık sorgu tutanağı) sorgu tutanağına dayanılarak, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm verilmesi yasaya aykırıdır.” Dairenin, çok sayıda eksik araştırma ile kurulmuş ByLock mahkûmiyet kararını bozduğu öğrenildi. Bozma kararı sonrasında mahkemeler, yeniden yargılamada gerekli araştırmaları yaptıktan sonra hüküm tesis edecek.

Etiketler: bylock, yargıtay
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