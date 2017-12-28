ByLock dijital materyalleri tüm ülkeden saklanıyor

Avukat Murat Akkoç ByLock listeleriyle alakalı çarpıcı iddialarda bulundu.

Akkoç sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı; “Morbeyin/ByLock’ta zoka ile cemaat kumpasını tespit ettik 11 bin kişinin ByLock kullanıcı listesinden çıkartılmasına vesile olduk diyen @aliaktas7 @tuncaybesikci @KorayPeksayar yeterince ALGI OPERATORLUGU yaptınız. Size verilen vazifeyi güzelce yaptınız ve paralarınızı kazandınız, aferin hepinize. Şimdi kenara çekilinde kamuoyuna gercekleri açıklayalım. 2016 Eylül tarihinde 215 bin olarak açıklanan ByLock kullanıcı listesinden 113 bin kişi hangi sebeplerden çıkartılmışsa 11 bin kişide aynı sebeplerden listeden çıkartılacaktır. Listede kalan 91 bin kişi listeden 16 ay içinde çıkartılan 124 bin kişi kadar suçsuz ve masumdur. Eylül 2016’da 215 bin olan ByLock kullanıcı listesi iddia edildiği gibi MIT tarafından ByLock server’inden elde edilmemiştir. Eğer öyle olsaydı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı ByLock soruşturmasını iddianameye dönüştüretek delilleri Ağır Ceza Mahkemesine gönderirdi. Hadi sayı çok fazla diye iddianameye dönüştürmediniz diyelim NEDEN ByLock isnadıyla yargılama yapan 200 Ağır Ceza Mahkemesi’nden birine dahi ByLock dijital materyallerinin bağımsız bilirkişilerce incelenmesine izin vermiyorsunuz.

Delillerinize güveniyorsanız kamuoyuyla paylaşın

Bir harddisk ve iki flasdiskten MİT tarafından oluşturulan ByLock dijital materyalleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edilmiş ve savcılığın adlî emanetinde tüm ülkeden ve mahkemelerden saklanmaktadır. MİT ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na açıkça çağrı yapıyoruz. Delillerinize güveniyorsanız algı operatorleriniz @aliaktas7 nezaretinde bilirkişi @tuncaybesikci ve @KorayPeksayar’a dijital materyalleri inceletin ve hazırladıkları raporu kamuoyuyla paylaşsınlar. Buna dahi cesaret edemezsiniz çünkü Bylock kullanıcı listelerini ByLock server’inden degil fişleme listelerinden, GSM şirketlerinin IP kayıtlarından ve veri bütünlüyle oynanmış ByLock server’inden oluşturdunuz. Listeyi sadece MİT tarafından satın alınan veri bütünlüğü bozulmamış ByLock server’inden oluşturmuş olsaydınız liste 16 ayda 124 bin hata vermez ve asla da kimseyi listeden çıkartmazdınız.

MİT tarafından oluşturulmuş tasfiye, şantaj ve tehdit listesidir

SiyasÎ iktidara yakın olanları ve parasını verenleri listeden çıkartırken icine bir kac bin masumu da koyarak IP çakısması ve mor beyin gibi gerekceler üreterek listeden çıkartıyorsunuz. ByLock kullanıcı listesinden çıkartılmasını istemediğiniz kişilere de BTK eliyle sahte evrak üreterek cezalandırma yoluna gidiyorsunuz. Yarın yine birilerini çeşitli sebeplerden listeden çıkarmak istediğinizde yine bir avukat iki bilişimci bulup bu seferde Mavibeyin/ByLock zoka2 kampanyası yapar binlerce kişiye listeden çıkartırsınız. ByLock kullanıcı listeleri siyasi iktidarın isteğine göre MIT tarafından oluşturulmuş tasfiye, şantaj ve tehdit listesidir. Kamu bürokrasisi ve yargı bu listelerle baskı altına alınmakta ve dizayn edilmektedir. Ülkemizde hukuk normal işlediğinde ByLock yargılamalarında şu noktaya gelinecektir. ByLock veya herhangi bir akıllı telefon uygulaması indirmek ve kullanmak hiçbir hukuk devletinde suç olarak kabul edilemez ve suç değildir. AHİM ve 15 Temmuz öncesi Yargıtay ve Anayasa mahkemesi içtihatlarına uygun delillerle ispatlanmış ve adil yargılanma kaydıyla, içeriğinde suça konu yazışmalar diğer delillerle de desteklenmesi halinde kişiler cezalandırılır. Bunu sadece sağduyusunu ve vicdanını kaybetmemiş hukukçular demiyor Ergenekon Dâvâsı içtihadıyla 18 ay önce Yargıtay da diyordu.