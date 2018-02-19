ByLock iddialarını kabul etmeyen üniversite öğrencisi hakkında karar

Hatay'da, Gülen Hareketine üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu yargılanan üniversite öğrencisi Yunus Emre Bağrıyanık, avukatı ve yakınları katıldı. Bağrıyanık savunmasında, hakkındaki iddiaları reddetti. ByLock kullanmadığını ileri süren sanık, yaklaşık 2 yıl Gülen Hareketine bağlı evlerde kaldığını söyledi. Bağrıyanık, 3-4 kez Gülen Hareketinin sohbet toplantılarına katıldığını, sohbeti evlerden sorumlu olan Yunus adındaki kişinin yaptığını anlattı. Sanık avukatı da müvekkilinin örgüt üyesi olmadığını belirterek, tahliyesini istedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti Bağrıyanık'ı "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığın tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. AA

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