"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 AĞUSTOS 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

ByLock iddiasını çökerten konuşma: 'Kanunsuz suç olmaz'

31 Ağustos 2017, Perşembe
16. Ceza Dairesi’nin ByLock haberleşme programının suç delili sayılması ve bu şekilde yüzlerce insanın tutuklanmasını eleştiren Uğur Poyraz CNN TÜRK’te yayınlanan ‘Ne Oluyor’ programına katıldı.

Poyraz programda şunları söyledi; “ByLock hangi tarihlerde indirilmiş cep telefonlarına biliyor musunuz? Hepsi  15 Temmuz’dan hatta 17/25 Aralık’tan önceki tarihlerde. Peki o tarihlerde bu ülkede siyaset yapanların çoğu ‘Hocam seni çok özledik’ filan diye konuşmuyor muydu? O tarihte birileri öyle konuşursa, birileri de telefonuna indirir. İndirdikleri tarihlerin çoğunda suç diye bir şey yok. Örneğin telefonuma bir oyun indirdi. O şuanda yasal ama bir sene sonra deniyor ki; o artık yasal değil. Ama ben yasal olduğu zamanda indirmişim. O tarihte herkesin hocam hocam dediği dönemde bunu indirenlere sen o tarihte indirdin suç işledin demek peki ne kadar yasal? Çünkü suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği bir şeyin suç olması için ancak suç olduğunun net bir şekilde kanunda tarif edilmesi lazım. O tarihte kanunda tarif edilmeyen bir şeyden dolayı, daha sonra suç kabul edip kişiyi sen o tarihteki bu eyleminden dolayı yargılanıyorsun demek işte adil yargılanma dediğimiz olayın ihlali niteliğindedir. Burada önemli olan kriter 220 bin kişinin kaçı hangi tarihten sonra cep telefonuna bunu indirdi. Çünkü tekrar söylüyorum suç ihdas edilmesi için bunun ya kanun olması lâzım, çünkü kanunsuz suç olmaz. Ya da kanun çıktıktan sonra bile bile bunu yapmış olması lazım.”

 

Etiketler: uğur poyraz, bylock
Okunma Sayısı: 3425
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    184. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye ABD'ye tepki gösterdi

    İyi ki ahiret var

    ByLock iddiasını çökerten konuşma: 'Kanunsuz suç olmaz'

    Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: Haksız her işlem tekrar tersine döner

    Bu yaşadığımız imtihan bu zulmü görmeyenlerin yaşadığı imtihanın yanında bir HİÇ!

    İl il Kurban Bayram namazı saatleri

    Nihayet BMGK'de ''Arakan'' görüşüldü: "Bu toplantı Myanmar'a bir mesaj"

    MEB'den öğretmenlerle ilgili 'mazeret ataması' ve 'alan değişikliği' açıklaması

    Konu adaletse, hep aranmalı

    Öğretmenlere sürgün şoku

    Meteoroloji 6 ili uyardı, saat verdi!

    Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama!

    Moody’s'den Türkiye açıklaması

    Bir 15 Temmuz skandalı daha

    22 bin 202 tutuklu yerde mi yatıyor?

    Beş asırlık şahit...

    Millî Mücadele’de Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursî...

    İsrailli Bakandan küstah açıklamalar

    Terör saldırısının sivil şehitleri ebediyete uğurlandı...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ByLock iddiasını çökerten konuşma: 'Kanunsuz suç olmaz'
    Mağdur Kürsüsü

    Bu yaşadığımız imtihan bu zulmü görmeyenlerin yaşadığı imtihanın yanında bir HİÇ!
    Genel

    İyi ki ahiret var
    Genel

    Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı: Haksız her işlem tekrar tersine döner
    Genel

    Kurban 2017 - Yeni Asya Vakfı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok daha buruk bir bayram
    Genel

    Nur’a yine tahliye yok
    Caner KUTLU

    Emeğin sermaye ile barışması, faizin kaldırılması ve zekâtın tesisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bugün Arefe, teşrik tekbirleri başladı
    Genel

    Türkiye ABD'ye tepki gösterdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.