ByLock iddiasını çökerten konuşma: 'Kanunsuz suç olmaz'

16. Ceza Dairesi’nin ByLock haberleşme programının suç delili sayılması ve bu şekilde yüzlerce insanın tutuklanmasını eleştiren Uğur Poyraz CNN TÜRK’te yayınlanan ‘Ne Oluyor’ programına katıldı.

Poyraz programda şunları söyledi; “ByLock hangi tarihlerde indirilmiş cep telefonlarına biliyor musunuz? Hepsi 15 Temmuz’dan hatta 17/25 Aralık’tan önceki tarihlerde. Peki o tarihlerde bu ülkede siyaset yapanların çoğu ‘Hocam seni çok özledik’ filan diye konuşmuyor muydu? O tarihte birileri öyle konuşursa, birileri de telefonuna indirir. İndirdikleri tarihlerin çoğunda suç diye bir şey yok. Örneğin telefonuma bir oyun indirdi. O şuanda yasal ama bir sene sonra deniyor ki; o artık yasal değil. Ama ben yasal olduğu zamanda indirmişim. O tarihte herkesin hocam hocam dediği dönemde bunu indirenlere sen o tarihte indirdin suç işledin demek peki ne kadar yasal? Çünkü suçta ve cezada kanunilik ilkesi gereği bir şeyin suç olması için ancak suç olduğunun net bir şekilde kanunda tarif edilmesi lazım. O tarihte kanunda tarif edilmeyen bir şeyden dolayı, daha sonra suç kabul edip kişiyi sen o tarihteki bu eyleminden dolayı yargılanıyorsun demek işte adil yargılanma dediğimiz olayın ihlali niteliğindedir. Burada önemli olan kriter 220 bin kişinin kaçı hangi tarihten sonra cep telefonuna bunu indirdi. Çünkü tekrar söylüyorum suç ihdas edilmesi için bunun ya kanun olması lâzım, çünkü kanunsuz suç olmaz. Ya da kanun çıktıktan sonra bile bile bunu yapmış olması lazım.”