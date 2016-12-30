ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

TSK'daki darbeci yapılanmayah yönelik operasyonda gözaltına alınan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 107 rütbeli askerden 100'ü tutuklandı.

Okunma Sayısı: 1348

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.