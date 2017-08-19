Gazeteci yazar Nagehan Alçı, "ByLock listeleri kesin ve net değil mi?" diye sordu.

Yazdığı bir yazı üzerine bir avukatın kendisine gönderdiği açıklamayı köşesine taşıyan Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın "BYLOCK LİSTELERİ VE ARTAN SORULAR" başlıklı 18 Ağustos 2017 tarihli yazısı şöyle:

"ÇARŞAMBA günü Büyakada’da tutuklanan insan hakları savunucuları üzerine yazdığım yazıyla ilgili tam da tahmin ettiğim gibi çok geri dönüş aldım. Üzerinde yeterince durulmayan birçok tutarsızlık var bu tutuklamalarla ilgili. Öte yandan aynı yazıda, “Elle tutulur en somut iddia Büyükada’da değil, haziran ayında İzmir’de tutuklanan Uluslararası Af Örgütü’nün Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç’ın telefonunda ByLock olduğu iddiasıdır” demiştim. Kılıç’ın avukatı Mehmet Gün’den bir e-mail aldım. Söyledikleri şöyle:“İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın .... numaralı soruşturma dosyasında aleyhe ileri sürülen tek önemli iddia telefona ByLock indirilmesidir. Taner Kılıç bu iddiayı kesinlikle kabul etmemektedir...

Taner Kılıç tutuklandıktan sonra emniyet güçleri imajı alındıktan sonra telefonu iade etmişlerdir. Taner Bey telefonu 2012’den beri kullanmaktadır. Bunun üzerine avukatları tarafından İstanbul Adliyesi resmi bilirkişilerden olan T. Koray Peksayar’dan telefon üzerinde inceleme yapılıp 40 sayfalık bilimsel bir rapor alınmıştır. Bu rapora göre Kılıç’ın telefonuna ByLock indirilmemiş ve silinmemiştir. Telefon hiçbir zaman fabrika ayarlarına döndürülmemiştir...

Bu bilirkişi Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk... davalarında bilirkişilik yapmış ve bu dosyalardaki FETÖ kumpaslarını çökerten raporlar vermiş ve bu raporları Adli Tıp ile İstanbul Üniversitesi tarafından onaylanıp mahkemece esas alınıp beraat kararları verilmiştir...”

Avukatın iddiası, bilirkişi raporuyla telefonda ByLock olmadığının kanıtlanmış olması. Şayet bu doğru ise çok vahim bir yere işaret ediyor. ByLock listeleri kesin ve net değil mi? O listelerde olmadıkları halde bazı insanlar bu ithamla karşı karşıya mı bırakılıyor? Yoksa arada birileri işgüzarlık yapıp “Çamur at izi kalsın” mı diyor? Taner Kılıç meselesi üzerinden bu konunun bir an önce açıklığa kavuşması, başka mağduriyetleri önlemek açısından da çok önemli...