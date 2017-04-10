ByLock operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülen hareketine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullandığı öne sürülen 23 kişi gözaltına alındı.

ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çoğunluğu kamu kurumlarında memur olan 30 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 7 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiğini bildirdi. DHA

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