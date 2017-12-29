ByLock tahliyeleri devam ediyor: Gazeteci Emre İper tahliye edildi

Cumhuriyet gazetesi muhasebe çalışanı Emre İper, tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından tahliye edildi.

Cumhuriyet’in internet sitesinde yer alan haberde, “Mor Beyin” uygulamasının altına yerleştirilen programları kullanmaları nedeniyle iradeleri dışında ByLock IP’lerine yönlendirilen 11 bin 480 kişiden biri olan İper’in yapılan itiraz üzerine tahliye edildiği belirtildi. İper, ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle 7 Nisan’da gözaltına alınmış ve 18 Nisan’da tutuklanmıştı. Hakkında Gülen Hareketi’ne üye olduğu iddiasıyla dava açılan İper’in davası, daha sonra ana Cumhuriyet davası ile birleştirilmişti.

Yeni KHK geliyor

Habertürk TV’nin haberine göre yeni KHK’nın birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanacağı belirtildi. KHK ile tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler göreve iade edilecek. Ankara Başsavcılığı bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, kendi iradesi dışında 11,480 GSM kullanıcısın ByLock’a yönlendirildiğinin tespit edildiğini, bu kişilerin hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini duyurmuştu.